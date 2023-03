Ita Airways nel 2022 ha perso 1,3 milioni di euro al giorno

Ita Airways nel 2022 ha perso 1,3 milioni al giorno

Ita Airways archivia il bilancio 2022 con una perdita netta di circa 486 milioni di euro, bruciando dunque oltre 1,3 milioni al giorno. I ricavi sono stati pari a 1,576 miliardi (di di cui 1,272 miliardi arrivano dal business del traffico passeggeri). L’Ebitda è negativo per 338 milioni.

Nei conti della compagnia l’Ebit si conferma negativo per oltre 500 milioni. Al 31 dicembre 2022 in cassa figurano 418 milioni, mentre il patrimonio netto è pari a 524 milioni. Sono i principali indicatori dell’esercizio 2022 che è stato approvato dal consiglio di amministrazione, che si è riunito per oltre quattro ore prima del via libera.

Fase di startup del gruppo aereo

Il risultato dell’esercizio – commenta l’azienda comunicando i dati di bilancio – «risulta coerente con la fase di startup della società in un contesto di mercato ancora debole nei primi mesi dell’esercizio per effetto del perdurare della pandemia Covid. Inoltre, i risultati dell’esercizio 2022 sono stati significativamente impattati dall’aggravio del costo del carburante successivo allo scoppio del conflitto russo-ucraino, unitamente al rilevante deterioramento del tasso di cambio euro/dollaro, i cui impatti sono stati solo parzialmente tradotti in aumento dei ricavi e mitigati da un’attenta ed oculata gestione operativa, nonché da un’estrema attenzione al controllo dei costi».

Trasportati oltre 10 milioni di passeggeri

Al netto di questi fattori esogeni, la «performance operativa della società è risultata migliorativa rispetto alle previsioni del piano industriale e del budget aziendale». Resta però da chiedersi perché nello stesso contesto altre compagnie aeree – a partire da Lufthansa – abbiano registrato utili.