Ita-Lufthansa, la firma della cessione slitta ancora

Doveva essere in questi giorni, ma della tanto agognata firma per la cessione di Ita Airways alla tedesca Lufthansa ancora non vi è traccia. Scaduta la proroga al 12 maggio, si attendeva il rientro in Italia del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, a Tokyo per la riunione ministeriale del G7 e all’Ecofin, per la conclusione della vicenda ma probabilmente si dovrà attendere ancora qualche giorno.

Le cifre, comunque sono già sul tavolo. Lufthansa punta a rilevare, attraverso un aumento di capitale riservato, il 40% di Ita per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro. Il colosso tedesco ha poi l’opzione di acquistare le quote rimanenti in mano al Mef, azionista unico, “successivamente” e salire così al 100% della newco.

Intanto, proprio in attesa che si concluda la trattativa, Ita ha rinviato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della compagnia. Guardando all’estate in arrivo, la newco vede rosa. “Per noi sarà un’estate piena di traffico, che è una cosa positiva. Abbiamo le stime delle vendite estive già attuate adesso, tra il 20-23% più alte rispetto all’anno scorso, chiudiamo il primo semestre circa 3 punti sopra il budget in

termini ricavi grazie a questa spinta”, ha detto qualche giorno fa l’amministratore delegato Fabio Lazzerini, sottolineando: “sarà un’estate esplosiva, ma in senso positivo” per Ita Airways.