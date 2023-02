Ita, Lufthansa e Fs insieme per migliorare la sinergia tra aereo e treno

Ita, Lufthansa e Fs siglano due memorandum of understanding

In attesa che si definisca la partita per l’ingresso di Lufthansa in Ita Airways, il vettore tedesco inizia a stringere legami con l’azienda e con Ferrovie dello Stato. Le tre realtà hanno siglato oggi due Memorandum of Understanding “al fine di creare servizi multimodali fra aereo e treno sempre più efficaci, con l’obiettivo di realizzare un’offerta congiunta per l’acquisto in un’unica soluzione di biglietti aerei e ferroviari e definire programmi di loyalty combinati”.

Gli obiettivi sono molteplici: connettere modalità di trasporto diverse, sviluppare un’offerta congiunta fino a consentire l’acquisto in un’unica soluzione di biglietti aerei e ferroviari e definire programmi di loyalty combinati. Insomma sempre più un progetto comune per incentivare l’utilizzo di entrambi i mezzi di trasporto.

I dettagli della sinergia

Fs spiega in una nota che il Memorandum con Lufthansa non comprende solo la compagnia di bandiera tedesca, ma coinvolge anche le controllate Swiss, Austrian Airlines e Brussel Airlines. Incluse anche le compagnie locali Lufthansa CityLine, Air Dolomiti e Eurowings Discover. Per il gruppo Fs gli accordi odierni “costituiscono il presupposto per realizzare partnership commerciali e operative destinate a sviluppare un’offerta di mobilità multimodale che sappia rispondere in maniera efficace alle esigenze della domanda turistica e business e realizzare un’esperienza di viaggio “end-to-end” agile e comoda, giovandosi eventualmente anche di piattaforme digitali comuni”.

“Il MoU siglato oggi rappresenta un ulteriore passo a sostegno del processo di modernizzazione della mobilità dell’intero Paese e rispecchia i principali pilastri su cui si fonda l’attività di Ita Airways: sostenibilità, innovazione e centralità del cliente, con un’offerta sempre più dedicata”, ha commentato la compagnia aerea.