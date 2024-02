KKR, la trimestrale va oltre le attese degli analisti

KKR, una delle principali società di investimento globale, ha comunicato che gli After-tax Distributable Earnings, che rappresentano la liquidità disponibile per il pagamento dei dividendi agli azionisti, sono aumentati del 4% a 888 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023. Ciò ha comportato un utile distribuibile per azione di 1 dollaro, superiore alla stima media degli analisti di 91 centesimi, secondo i dati LSEG.

Gli After-tax Distributable Earnings sono stati pari a 3 miliardi di dollari per l’intero anno, in calo del 13%. La perdita netta attribuibile agli azionisti ordinari è stata di 3,7 miliardi di dollari nel 2023.

Si rafforza il capitale

L’AUM è di 553 miliardi di dollari, in crescita del 10% su base annua, con 31 miliardi di dollari di nuovo capitale organico raccolto nel trimestre e 69 miliardi di dollari per l’intero anno.

In merito alla Dry Powder, KKR ha segnalato che gli uncalled commitment per 99 miliardi di dollari rimangono diversificati nelle strategie di investimento dell’azienda.

“Il nostro slancio commerciale continua – hanno commentato i CEO Joseph Y. Bae e Scott C. Nuttall – Il quarto trimestre ha registrato utili relativi alle commissioni record ed è stato il nostro trimestre più attivo nella raccolta fondi e nell’implementazione del 2023. Inoltre, all’inizio di gennaio, abbiamo concluso l’acquisizione della quota rimanente di Global Atlantic, aumentando la nostra proprietà al 100%. Con tre strade per una crescita sostenuta a lungo termine – gestione patrimoniale, assicurazioni e partecipazioni strategiche – siamo ben posizionati per gli anni a venire”.

(Teleborsa)

