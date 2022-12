La manovra da 35 miliardi diventa legge. Tutte le novità

Legge di bilancio approvata nei tempi

Non ci sarà l’esercizio provvisorio come pure qualcuno aveva pronosticato. La manovra del governo di Giorgia Meloni diventa legge. L’esecutivo stanzia 35 miliardi di risorse. Di questa cifra 21 sono destinati a tamponare i rincari delle bollette per famiglie ed imprese. Ma solo fino ad aprile. Poi si valuterà il da farsi. I bonus fanno ancora una volta la parte del leone, ma in alcuni casi sono ridimensionati, in altri invece sono oggetto di maggiori controlli.

L’energia è il capitolo principale

Per il primo trimestre del 2023 prosegue l’azzeramento degli oneri sistema e viene rafforzato il bonus sociale. Per le imprese i crediti di imposta salgono al 45% per energivore e gasivore e al 35% per gli esercizi commerciali. Inoltre per contenere l’impatto dei rincari, il governo ha deciso di tagliare al 5% l’Iva sugli assorbenti femminili e sui prodotti per l’infanzia. Per quanto concerne il capitolo extraprofitti delle aziende energetiche, l’aliquota si attesta al 50% esclusivamente per le aziende con almeno il 75% dei ricavi derivanti dall’energia.

Per le famiglie assegno unico più consistente. Un mese in più di congedo parentale anche per i papà

La manovra prevede un rafforzamento per i primi figli fino ad un anno e fino a 3 anni per chi ha almeno 3 figli. Oltre la maggiorazione sale a 150 euro. Novità anche per il congedo parentale, che passa dal 30 all’80% per un mese aggiuntivo fino al sesto anno d’età, anche per i papà.

Si amplia la Flat tax, scende il cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori

Si allarga la platea di professionisti e delle partite Iva beneficiarie del regime forfettario al 15%: Aumenta da 65 mila a 85 mila euro la soglia dei ricavi o compensi per beneficiare dell’agevolazione. Inoltre diventa legge anche la flat tax incrementale del 15% sulla differenza tra l’incremento e il reddito più alto dell’ultimo triennio per redditi fino a 100 mila euro.

La Legge di bilancio ha poi confermato il taglio contributivo del 2% per redditi fino a 35mila euro e la riduzione del cuneo fiscale al 3% estendendola ai redditi fino a 25mila euro dai precedenti 20mila. Infine nel pacchetto lavoro è prevista anche l’estensione da 6mila a 8mila euro del tetto per le decontribuzioni dei giovani, dei percettori di Reddito di cittadinanza e delle donne fragili. Per quanto riguarda lo smart working: fino al 31 marzo 2023 è prorogato per i lavoratori fragili, sia nel settore pubblico che in quello privato. Esclusi i genitori di figli sotto i 14 anni.

Arriva la revisione del Reddito di cittadinanza

D’ora in poi il Reddito di cittadinanza si perderà al rifiuto della prima offerta di lavoro, anche se questa non verrà considerata congrua. Inoltre la prima offerta potrà essere localizzata ovunque sul territorio nazionale o potrà non essere compatibile con le proprie capacità. A partire dal 1 gennaio 2023, inoltre, l’erogazione del reddito di cittadinanza ai giovani tra i 18 e i 29 anni sarà condizionata al completamento del percorso della scuola dell’obbligo.

Pensioni, scatta quota 103. Ok alle rivalutazioni delle minime e al rinnovo di opzione donna “condizionato”

Per l’uscita dal mercato del lavoro entra in vigore lo schema quota 103, mentre gli assegni pensionistici minimi salgono a 600 euro nel 2023 per gli over 75. Il governo ha anche rivisto per due anni la rivalutazione automatica che sale dall’80 all’85% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo, mentre per gli assegni più alti ci sarà una riduzione della percentuale dello scaglione. In particolare, l’indicizzazione passa dal 55 al 53% per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo, dal 50 al 47% tra 6 e 8 volte il minimo, da 40 a 37% da 8 a 10, da 35 a 32% negli assegni superiori a 10 volte il minimo. Infine per quanto concerne Opzione donna, potranno andare anticipatamente in pensione a 60 anni le lavoratrici caregiver, invalide almeno al 74% oppure licenziate o dipendenti di aziende con tavolo di crisi aperto

Più contanti, ma saltano le nuove regole per il Pos

Da gennaio il tetto per il contante sale a 5mila euro. Viene soppressa la norma sul Pos, mentre il governo sta valutando forme di incentivo all’uso della valuta digitale per gli esercenti

Superbonus, fino al 31 dicembre per depositare la Cilas

Il governo ha esteso a fine anno il termine per presentare la Cila, necessaria a beneficiare del superbonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie. Sempre che ci sia una delibera assembleare entro la data del 18 novembre. In caso contrario il Superbonus scende al 90%.

La manovra introduce anche una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’Irpef del 50% dell’importo per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B. Sul fronte mutui invece sarà possibile rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile al fisso per quelli fino 200mila euro con Isee non superiore a 35mila euro e senza ritardi nei pagamenti. Prorogato il bonus prima casa per gli under36.

Fondo da 1,5 milioni er il reddito alimentare di chi è in povertà assoluta

Parte la sperimentazione del ‘reddito alimentare per chi è in povertà assoluta. Il governo ha creato un fondo da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 per distribuire pacchi alimentari con i prodotti invenduti.

Fisco, stralcio solo per le cartelle inferiori a mille euro nel periodo 2000-2015

Sono 12 le sanatorie per favorire la pace tra Fisco e contribuente. Lo stralcio delle cartelle fino a mille euro e fino al 2015 scatta da fine marzo: per le multe vengono annullati solo gli interessi ma i Comuni potranno decidere di non aderire. Per i 18enni arriva il nuovo bonus Cultura fino a 1.000 euro quale somma di 500 euro per chi ha un Isee familiare fino a 35mila euro e gli altri 500 euro nell’eventualità del voto di maturità pari a 100 su 100. Il bonus psicologo viene stabilizzato e sale da 600 a 1.500 euro, con tetto Isee a 50mila euro. C’è anche il salva sport: i versamenti sospesi per il Covid potranno essere pagati a rate con mini-sanzione.

Giochi, prorogate le concessioni. I Comuni posso aumentare la tassa di soggiorno.

Le concessioni su gioco a distanza, bingo e scommesse varranno fino al 2024 le concessioni. Intanto il governo dà facoltà ai comuni a vocazione turistica di aumentare la tassa di soggiorno fino a 10 euro.

Più attenzione per imprese e formazione

Aumentano le borse di studio all’Università. Intanto arrivano 150 milioni per il 2023-26 per gli investimenti delle pmi in macchinari e beni strumentali. Sono ripristinate le prestazioni di lavoro occasionale (con limite massimo dei compensi che sale a 10mila euro) e possono essere usati nell’agricoltura, ma anche per discoteche e night-club. Sul tema infrastrutture, riparte il progetto del Ponte sullo Stretto. In sanità viene invece creata una cabina di regia a palazzo Chigi stabilirà in sei mesi i Lep (livelli essenziali delle prestazioni), primo step dell’autonomia differenziata. Per il Mezzogiorno sono prorogate le agevolazioni fiscali per investimenti destinati a strutture produttive e nelle Zone economiche speciali.