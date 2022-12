La New Space Economy vale 450 miliardi di dollari e nel 2040 arriverà a un trilione

Le tecnologie spaziali sulla Terra

La New Space Economy vale 450 miliardi di dollari. Il settore delle applicazioni delle tecnologie spaziali ha sempre più ricadute anche sulla Terra e le previsioni indicano una crescita decisa, che potrebbe raggiungere “un trilione di dollari entro il 2040”. Lo hanno detto Alberto Tuozzi, presidente della Fondazione Amaldi, e Rodolfo Guzzi, presidente della conferenza, New Space Economy Expoforum 2022 che si è chiuso oggi a Roma. L’evento giunto alla quarta edizione ha registrato quasi 4.000 presenze e la partecipazione di oltre 100 aziende.

Siglati importanti contratti

Fra i risultati principali, la firma dei contratti per la costruzione di 22 satelliti della nuova costellazione europea Iride per l’Osservazione della Terra, avvenuta fra l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e le aziende italiane Argotec e OHB Italia. “Da un lato, l’interesse delle istituzioni verso lo spazio si sta traducendo in investimenti importanti, dall’altro – hanno detto ancora Tuozzi e Guzzi – sta crescendo un mercato di applicazioni e prodotti che entreranno sempre più nella nostra vita cambiandola e migliorandola, già nel prossimo quinquennio. Quello che più ci soddisfa è che ogni tema affrontato si è focalizzato sulla sostenibilità”.

Un hub internazionale a Roma

Per il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, nella nuova edizione dell’evento “abbiamo avuto la conferma dell’importanza che lo spazio riveste nella società moderna come promotore di crescita economica e strumento prezioso per la protezione del nostro Pianeta e dell’orbita circostante”. Soddisfatto Fabio Casasoli, amministratore unico della Fiera di Roma, “assieme alla Fondazione E. Amaldi abbiamo creato un hub internazionale, un grande spazio di networking, di dialogo, di coordinamento e di confronto tra i principali attori e operatori di un settore del tutto strategico per il Sistema Paese. Il Lazio è sede di eccellenze dell’industria spaziale italiana, qui operano le più importanti aziende e i principali enti di ricerca delle nove aree di specializzazione del territorio”.