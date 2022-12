Contratto per gli elicotteri in Canada da 700 milioni e il titolo Leonardo decolla

Accordo sui Cormorant tra Leonardo e il governo canadese

Un miliardo di dollari canadesi, pari a circa 690 milioni di euro. Questo è il valore del contratto che Leonardo si è aggiudicato con il Dipartimento della Difesa Nazionale Canadese per l’ammodernamento degli elicotteri AW101/CH-149 SAR ‘Cormorant. Il programma include l’ammodernamento dei 13 elicotteri Cormorant esistenti impiegati per ricerca e soccorso e l’aggiunta di ulteriori tre elicotteri, “assicurando maggiori capacità ed estendendo l’operatività della flotta fino al 2042 ed oltre”. “Siamo orgogliosi – commenta l’ad di Leonardo, Alessandro Profumo – di essere alla guida, insieme ai partner del Team Cormorant, dell’ammodernamento della flotta di elicotteri AW101/CH149 SAR ‘Cormorant. Il Cormorant è l’elicottero ideale per il Governo Canadese, in grado di soddisfare i requisiti delle proprie Forze Armate, con importanti ritorni per l’industria canadese e i migliori vantaggi economici per i cittadini”.

Entra nel dettaglio Gian Piero Cutillo, managing firector di Leonardo Helicopters: “la flotta di elicotteri fornirà alla forza aerea canadese capacità di ricerca e soccorso solide e tecnologicamente avanzate, per operare in qualsiasi condizione meteo su tutto il territorio canadese. Il programma di ammodernamento, attraverso il Team Cormorant, ridurrà i costi di gestione della flotta e allo stesso tempo ne aumenterà ulteriormente l’affidabilità, le capacità e la sicurezza, a vantaggio dei cittadini canadesi”. Il titolo Leonardo ha subito reagito bene alla notizia e dopo un paio di ore dall’inizio delle contrattazioni guadagna l’1,44% a quota 8,028 euro.