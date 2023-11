Lottomatica emetterà obbligazioni senior per 500 milioni

Lottomatica, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, ha annunciato l’intenzione di emettere e collocare obbligazioni per un importo complessivo aggregato pari a 500 milioni di euro secondo la seguente combinazione: obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza nel 2030 denominate “Floating Rate Senior Secured Notes due 2030” e ulteriori obbligazioni senior garantite con tasso pari al 7,125% con scadenza nel 2028 da emettere ai sensi dell’indenture del prestito obbligazionario esistente denominato €565 million 7.125% Senior Secured Notes due 2028.

La società annuncia inoltre di aver ottenuto un ampliamento della linea di finanziamento revolving in essere per un importo complessivo aggregato pari a 50 milioni di euro, subordinato, oltre a determinate condizioni standard, alla realizzazione dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited.



Lottomatica – si legge in una nota – prevede di depositare i proventi lordi dell’offerta, se completata, in conti escrow e, una volta rilasciati, di utilizzare tali proventi insieme alla liquidità disponibile per finanziare l’acquisizione SKS365 e pagare determinate commissioni, costi e spese relativi all’acquisizione SKS365, all’offerta (compreso l’utilizzo dei relativi proventi) e all’aumento della linea di finanziamento revolving.

(Teleborsa)