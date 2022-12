Macron avvisa i francesi: in inverno rischiamo il black out, ma niente panico

"Pas de panique!". Il presidente francese avvisa i connazionali: ci saranno interruzioni di corrente, non fatevi vincere dalla paura.

Appello alla sobrietà

Keep calm. Niente panico. O meglio, pas de panique. E’ l’appello rivolto dal presidente francese Emmanuel Macron ai suoi connazionali, nel caso questo inverno si verificassero black out.

E’ il tributo da pagare per la guerra economica con la Russia. Ma anche una conseguenza dei problemi che da mesi affliggono le centrali nucleari francesi, nei cui reattori sono stati riscontrati fenomeni di corrosione alle tubature che ne hanno reso necessaria la chiusura in vista di complicate (e molto lunghe) riparazioni.

Il governo di Parigi si sta preparando anche all’ipotesi di disordini di piazza, ma lo scenario viene ritenuto estremo. Intanto Macron invita a ridurre i consumi (l’obiettivo è tagliarli del 10%): “Se tutti ci atteniamo al piano di sobrietà annunciato, e tutti prestiamo un po’ di attenzione, e Edf continua il suo lavoro, allora saremo in grado di superare l’inverno”. In caso di interruzione di corrente, comunque, “non fatevi prendere dal panico: è inutile”.

A causa dei problemi nelle proprie centrali, la produzione di energia elettrica è calata in Francia del 15% nei primi sei mesi dell’anno. Edf, che gestisce le centrali, ha accusato nel periodo una perdita record di 5,3 miliardi di euro e il governo ha deciso di nazionalizzarla.

Eppure Parigi, anche per la scarsa dipendenza dal gas russo, è convinta di stare meglio dei partner europei. “So che la vita quotidiana è difficile”, ha detto Macron, “ma tra i nostri vicini europei siamo quelli che resistono meglio, continueremo ad assorbire questo shock, ma d’ora in poi dobbiamo far ripartire gli investimenti”.