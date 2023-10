Manovra, conguaglio inflazione pensioni in arrivo a dicembre

Arriverà il 1° dicembre 2023 – invece che nella tradizionale data di gennaio – l’anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni: lo 0,8% necessario a recuperare l’inflazione effettiva del 2022 (8,1%). È quanto indicato nella versione finale del decreto legge di accompagnamento della manovra varata dal governo. Con l’indicizzazione all’inflazione 2022 un assegno che prima dell’inizio di quest’anno era di 1.000 euro mensili è prima salito di 73 euro per effetto della rivalutazione iniziale del 7,3%. Adesso con il conguaglio dello 0,8% (circa 8 euro) dovrebbe arrivare a quota 1.081 euro.

Quindi in totale il ritocco dovrebbe essere di 81 euro mensile. Con il conguaglio dovrebbero arrivare anche gli arretrati (8 euro al mese per le mensilità precedenti a partire da gennaio 2023).

Rivalutazione piena solo per le pensioni più basse

Per effetto della stretta introdotta con la legge di bilancio approvata a fine 2022 la rivalutazione piena al 100% (e annesso conguaglio) è garantita solo per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps (2.101,52 euro lordi mensili). Si scende poi all’85% per i trattamenti tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 2.626,90 euro), al 53% tra 5 e 6 volte il minimo (fino a 3.152,28 euro), al 47% tra 6 e 8 volte il minimo (fino a 4203.04 euro), al 37% tra 8 e 10 volte il minimo (fino a 5.253,80 euro) e al 32% oltre 10 volte il minimo Inps (quindi, di fatto, da 5.254 euro lordi in su).

Il governo ha già lasciato intendere che per il 2024 questo meccanismo sarà rivisto. Ad esempio, come segnala il Sole 24 Ore la rivalutazione per la “fascia” tra 4 e 5 volte il minimo dovrebbe lievitare dall’85 al 90%. Occorrerà però attendere il testo finale della nuova Legge di Bilancio per capire se saranno introdotte ulteriori novità.

(Teleborsa)