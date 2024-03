Matrimonio nella consulenza. Vitale acquista Debt & Grant

Matrimonio nel mondo della consulenza. Vitale, società indipendente di financial advisory, leader in Italia da oltre vent’anni, annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza di VVA Debt&Grant, società di advisory specializzata nell’individuazione e reperimento di forme di finanziamento agevolato (grant), garantito ed alternativo, di proprietà di Claudio Calvani. Basata a Milano, VVA Debt & Grant si occupa di finanza agevolata, A seguito all’operazione, VVA Debt & Grant, cambierà la propria denominazione in Vitale Debt & Grant. Claudio Calvani (nella foto) rimarrà socio e amministratore delegato della società. Con questa acquisizione l’azienda amplia l’offerta di advisory integrando servizi di consulenza tailor made nel campo dei finanziamenti, un mercato con grandi potenzialità, ancora non sufficientemente conosciuto e utilizzato da parte delle aziende italiane.