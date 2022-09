Le prime parole di Meloni

“L’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo”. Riesce a nascondere la stanchezza Giorgia Meloni, mentre prende la parola dal palchetto allestito all’hotel Parco dei Principi di Roma, dove ha trovato posto il comitato elettorale di Fratelli d’Italia. Parla quando ormai i dati che arrivano dai seggi hanno già proclamato inequivocabilmente la vittoria del centrodestra e del suo partito in primis. “Gli italiani potranno avere finalmente un governo che esce dalla loro indicazione alle urne”, esordisce con tono pacato.

Ad accoglierla al suo ingresso nell’hotel c’è stato lungo applauso e le note della canzone “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano. “Se saremo chiamati a governare lo faremo per tutti gli italiani, cercando di unire non dividere”, prosegue dal palco, perchè la situazione in cui versa l’Italia “credo sia particolarmente complessa e richiede il contributo di tutti”.

Dedica la vittoria “a tutte le persone che non ci sono piú e che meritavano di vedere questa nottata”. Ma si dice “rammaricata per i dati sull’astensione”. “La sfida è far tornare a credere e fidarsi delle istituzioni – afferma subito dopo -. Mi pare si possa dire che dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”. E conclude citando una frase di San Francesco, con cui ha voluto racchiudere il percorso politico di Fratelli d’Italia: “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.