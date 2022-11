I numeri dei migranti in Italia

“I fatti evidenziano come la Ocean Viking si sia diretta autonomamente verso le coste francesi. Una decisione mai auspicata dall’Italia e che ha creato attriti sul piano internazionale, assolutamente non voluti dal governo”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nell’informativa, in Aula al Senato, sui flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale, fa chiarezza su quanto successo nei giorni scorsi.

I numeri dell’Italia

Sono i numeri dei migranti in Italia poi, presentati dal ministro, a raccontare una verità diversa sull’accoglienza. Nel 2022 sono arrivati oltre 90 mila migranti, il 60 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Oltre 172 mila persone in fuga dall’Ucraina sono stati accolti in Italia. Nei centri di accoglienza nazionali ci sono oltre 100 mila migranti e viene segnalata una tendenza alla saturazione dei posti disponibili.

L’accordo con la Francia

Stando all’accordo che l’Italia non avrebbe rispettato con la Francia bisogna ricordare che era una semplice dichiarazione politica, voluta proprio dalla Francia che era alla guida del semestre del consiglio Ue. Non è poi seguito poi un regolamento operativo. Infatti, la Francia ha da un lato accettato di prendersi 38 migranti in tutto sbarcati sulle coste italiane, ma dall’altro lato ha fatto accettare alla Ue la possibilità di mettere blocchi alle frontiere con la stessa Italia per impedire l’espatrio di altri migranti.

“L’immigrazione è una sfida epocale che non può essere affrontata dai singoli: è arrivato il tempo che l’Europa sviluppi una grande politica per le migrazioni – ha detto Piantedosi -. L’azione del governo è ispirata da umanità e fermezza: non vogliamo venire meno ai doveri di accoglienza ma affermiamo il principio che in Italia non si entra illegalmente e la selezione non la fanno i trafficanti. Vogliamo governare le migrazioni e non subirle”.