L’annuncio del ministro dell’Economia Giorgetti

Indennità fino a 3mila euro con esenzione totale di contributi e tasse, come in Germania. Revisione del reddito di cittadinanza. In pensione chi ha 41 anni di contributi. Sono alcuni degli spunti lanciati al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alle Commissioni speciali congiunte di Camera e Senato. “Sicuramente una misura che stiamo valutando è quella di introdurre la possibilità per le imprese di riconoscere ai dipendenti una sorta di premio o indennità fino a 3mila euro con esenzione totale di contributi e tasse”, ha detto il ministro.

Un’indennità già sperimentata in Germania. “Ne ho parlato con il ministro tedesco: la riproporremo tale e quale anche qui in Italia”, ha aggiunto. Sulla possibile introduzione di misure di pensionamento per chi ha 41 anni di contributi, “posso dire che questa misura non è esclusa: rientra nella logica che ho annunciato, che nell’ambito della voce ci dovrà essere qualche forma di compensazione: a titolo meramente indicativo può darsi che qualche economie dal reddito di cittadinanza e dalla sua manutenzione”.

Infine, il reddito di cittadinanza. “Può darsi che qualche economia possa arrivare dal reddito di cittadinanza o dalla revisione di qualche altra voce”, ha concluso il ministro.