Qual è il miglior operatore mobile in Italia: ecco le classifiche dell'indagine di Opensignal

La classifica dei migliori operatori mobile

Quale è la miglior rete mobile in Italia? Secondo una indagine di Opensignal le differenze sarebbero poco marcate anche se ovviamente gli operatori infrastrutturati, ossia Tim, Vodafone, WindTre e Iliad sono pronti a rimarcare le differenze uscite dall’indagine. Partendo dall’operatore ultimo arrivato, con meno clienti ma con un alto tasso di crescita, Iliad, il responso è stato che il gestore vince il premio per disponibilità della rete ovvero per il tempo in cui gli utenti sono rimasti connessi.

Vodafone ottiene invece il primato per mobile experience. La qualità eccellente della rete per guardare i video, infatti, è stata segnalata dall’80,2% degli utenti. In più vince anche per core consistent quality perché soddisfa i requisiti minimi anche nei casi in cui non è necessaria l’alta capacità (91,2%). Gli utenti Tim invece hanno registrato le velocità di download e upload sulla rete 5G più elevate. Tim si è assicurata un vantaggio di 111,3 Mbps (64,3%) rispetto al punteggio di Vodafone, secondo, di 173,1 Mbps, mentre gli utenti Iliad e WindTre (ricordiamo che le due società hanno un accordo di roaming) hanno registrato velocità medie di download 5G rispettivamente di 77,4 e 76,5 Mbps.

A chi vanno gli altri premi?

WindTre rimane in testa alla concorrenza in entrambe le misure dell’estensione della rete 5G: l’operatore vince nelle categorie 5G Availability e 5G Reach. Gli utenti WindTre 5G hanno trascorso il 29,4% del loro tempo con una connessione 5G attiva, circa il doppio del tempo trascorso dagli utenti Iliad al secondo posto. Secondo la classifica, Vodafone guida il mercato in Italia nella maggior parte delle categorie: vince cinque premi disponibili per l’esperienza complessiva ed entrambi quelli per la coerenza dell’esperienza utente. Tim, il più grande operatore del Paese per quota di mercato, vince quattro premi per l’esperienza 5G su cinque e condivide quello rimanente con Illiad.

In pratica WindTre e Iliad sono un po’ indietro rispetto ai concorrenti e per questo hanno avviato una joint venture per la condivisione della rete 5G. Iliad quest’anno è entrata nel mercato fisso in Italia con un piano Full Fiber e un box dedicato chiamato “iliadbox”, una strategia di convergenza che apre offerte di bundle per i consumatori e asset in fibra che potenzialmente aiutano l’implementazione del 5G. Nel rapporto Opensignal sono stati analizzati dati raccolti dal 1 luglio scorso al 30 settembre.