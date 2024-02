Moncler, la famiglia Rivetti diventa azionista diretta con il 3,9%

Double R ha comunicato che Grinta (veicolo della famiglia Rivetti) ha notificato il recesso di Grinta da Double R in conformità con le previsioni dello statuto vigente di Double R. Grinta è titolare di una partecipazione pari a circa il 16,473% del capitale di Double R, mentre Double R detiene a sua volta circa il 23,721% del capitale sociale di Moncler, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan.

Ai fini del recesso, Double R e Grinta daranno avvio alla procedura prevista dallo statuto, all’esito della quale Double R assegnerà a Grinta un numero di azioni ordinarie Moncler determinato in conformità alla procedura (sostanzialmente coincidente in trasparenza con le azioni Moncler di sua spettanza).

Patto di consultazione con Ruffini

Per effetto dell’esercizio del recesso, la famiglia Rivetti sarà, pertanto, titolare tramite Grinta del proprio investimento in azioni Moncler. La percentuale di Grinta dovrebbe assestarsi al 3,92%.

A testimonianza della volontà di proseguire il rapporto con Remo Ruffini in un’ottica di cooperazione, contestualmente al recesso da Double R, è stato sottoscritto tra Grinta e Ruffini Partecipazioni Holding, veicolo di Remo Ruffini, un patto di consultazione che entrerà in vigore contestualmente alla consegna delle azioni Moncler a Grinta e disciplinerà il reciproco impegno a consultarsi, senza effetti vincolanti, in vista delle assemblee di Moncler. Il patto di consultazione, della durata triennale (con libero diritto di recesso attribuito a ciascuna parte), non pone vincoli al trasferimento delle azioni e riguarderà per quanto riguarda la famiglia Rivetti 7.500.000 azioni Moncler.

(Foto: © TEA/123RF)