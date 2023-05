Mondadori, bene i ricavi. Perdite dimezzate nel trimestre

La flessione nella scolastica porta in rosso i conti di Mondadori nel primo trimestre dell’anno. Si tratta di un calo fisiologico dato che le vendite nell’editoria scolastica dove la casa di Segrate è leader riprendono solo dopo maggio con l’adozione dei testi nelle scuole. Bene comunque i ricavi pari a 160 milioni di euro in crescita pari al 4,5% rispetto ai 153,1 milioni di euro dell’anno precedente. Quanto al risultato netto la perdita è stata pari a 5,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 11,2 registrati nel primo trimestre 2022.

“In questi primi tre mesi – ha detto l’ad Antonio Porro – il gruppo ha evidenziato, anche tenuto conto della stagionalità del business della scolastica, un significativo incremento della redditività grazie al buon andamento dei ricavi e a una gestione operativa sempre attenta. Inoltre l’ottima partenza del mercato del libro, la lieve flessione dei prezzi di materie prime e di servizi e la performance aziendale ci consentono di confermare le stime per l’esercizio, con ricavi e margine lordo in crescita single-digit e una marginalità attesa pari a circa il 15%”. Da inizio anno il titolo ha guadagnato il 7% circa.