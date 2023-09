Monte Bianco, anche dal Piemonte pressing per il raddoppio

“Abbiamo innanzitutto ottenuto un risultato importante e per questo ringrazio il governo per la sensibilità che ha dimostrato. Il governo, nello specifico i ministri Tajani e Salvini hanno permesso grazie a questo rapporto Francia-Italia di scongiurare che ci trovassimo Frejus e Monte Bianco chiusi contestualmente”. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’inaugurazione del Battery Center di Mirafiori, torna sul nodo traforo.

“Siamo andati a un passo da questo rischio – ha spiegato Cirio – perché evidentemente la frana al Frejus non era prevedibile e i lavori del Monte Bianco erano già previsti da tempo. Abbiamo ottenuto che questa concomitanza non ci fosse, avrebbe voluto dire chiudere il Piemonte in se stesso”.

Il Frejus dovrebbe riaprire nei prossimi giorni, forse già domani, mentre il Monte Bianco aprirà in concomitanza con l’inverno, il Natale e la stagione dello sci. Ma c’è un fatto in più. L’ingorgo montano ha permesso di rilanciare il tema del raddoppio con la seconda canna. Progetto su cui “la Regione è fortemente schierata e per quanto le compete farà la propria parte, perché per noi i collegamenti transfrontalieri sono vitali”, ha concluso Cirio.