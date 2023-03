Moody's pronta a declassare anche First Republic Bank

La banca finisce nel mirino dell’agenzia di rating

L’agenzia di rating americana Moody’s ha messo sotto osservazione, in vista di un downgrade, tutti i rating e le valutazioni a lungo termine di First Republic Bank a seguito del fallimento delle due banche regionali Silicon Valley Bank e Signature Bank.

I rating a lungo termine di First Republic e i rating subordinati in valuta locale hanno un rating “Baa1” e le azioni privilegiate “Baa3”, mentre il rating di controparte è “A3” ed il rating sui depositi “A1”. Tutti posti sotto revisione per una azione peggiorativa.

Timori per la bassa capitalizzazione

“La decisione riflette l’elevata dipendenza della banca dai depositi, l’alto ammontare di perdite non realizzate su titoli ancora in portafoglio ed il basso livello di capitalizzazione rispetto ai rivali” sottolinea l’agenzia. “La quota di depositi che supera la soglia assicurata dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) è rilevante, il che rende la banca più esposta a prelievi rapidi e consistenti da parte dei depositanti. Se dovesse far fronte a deflussi di depositi superiori alle attese ed i backstop di liquidità si rivelassero insufficienti, la banca potrebbe dover vendere asset, cristallizzando le perdite non realizzate e accusando ripercussioini in termini di redditività e capitale” sottolinea l’agenzia.

Moody’s, per le stesse ragioni, ha messo sotto osservazione anche i rating di Western Alliance Bancorp, Intrust Financial, UMB Financial, Zions e Comerica.

