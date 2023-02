Moody's alza tutti i rating ed Mps corre in Borsa

Inizio positivo in Borsa per Mps

Inizio di seduta positivo per il Monte dei Paschi di Siena che guadagna quasi un punto e mezzo percentuale sopra quota 2,4 euro. L’agenzia di rating Moody”s infatti ha migliorato i rating della banca di due notch, portando il giudizio sulla capapacita di rimborsare il proprio debito in una situazione stand alone a “b1” da “b3” e il long-term deposit rating a “Ba2” da “B1”. Mentre il rating del debito a lungo termine è stato migliorato di 3 “notch” a “B1” da “Caa1”.

Motivo? Moody”s sottolinea che il recente aumento di capitale di 2,5 miliardi “ha permesso di completare le azioni necessarie a consolidare la solvibilità della Banca e ricostruire la sua capacità di generare redditività“, si legge in una nota di MPS. Secondo Moody”s, i risultati finanziari riportati dalla banca nell’ultimo trimestre del 2022 “riflettono già un miglioramento strutturale della redditività, a cui ha contribuito il piano di esodi incentivati oltre ai benefici generati dall’incremento dei tassi di interesse”.

I numeri che fanno ben sperare

Ci sono alcuni numeri che hanno influenzato molto positivamente la comunità finanziaria. In primis l’utile netto dell’ultimo trimestre che si è attestato a 156 milioni, circa il doppio dei 75 milioni previsti dal consensus. Nel piano al 2026, poi, Rocca Salimbeni prevede un utile ante imposte di 705 milioni di euro nel 2024, di 909 milioni nel 2026.

L’agenzia di rating ha confermato a stabile l”outlook su long-term deposit e senior unsecured debt rating “che da un lato riflette il rafforzamento della viability della banca e i potenziali ulteriori miglioramenti del suo profilo finanziario e, dall’altro, sconta un generale atteso deterioramento del contesto in Italia”.