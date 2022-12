Musk continua la pulizia di Twitter: smantellato il comitato che moderava i contenuti

Il nuovo corso di Twitter

Elon Musk prosegue col nuovo corso e smantella il comitato per la sicurezza di Twitter. Il Trust and Safety Council è stato sciolto ieri sera, secondo quanto riporta il Wall Street Journal.

L’organo, composto da gruppi della societá civile, consigliava a Twitter su come applicare le politiche sui contenuti, come per esempio sull’incitamento all’odio. “Mentre Twitter entra in una nuova fase, stiamo rivalutando il modo migliore per portare approfondimenti esterni nel nostro lavoro di sviluppo di prodotti e politiche. Come parte di questo processo, abbiamo deciso che il Trust and Safety Council non è la struttura migliore per farlo”, si legge nella e-mail di congedo inviata ai membri del comitato. Il social non ha risposto a una richiesta di commento.

Secondo una fonte, l’e-mail è stata inviata circa un’ora prima dell’incontro programmato del Trust and Safety con il nuovo capo Ella Irwin e Nick Pickles, senior director, Global Public Policy Strategy, Development and Partnerships di Twitter.

Dopo aver acquistato Twitter, Musk aveva avanzato l’ipotesi di creare un consiglio di moderazione dei contenuti ma non era chiaro quale ruolo avrebbe svolto il Trust and Safety Council. A fine novembre i membri del consiglio si erano incontrati per discutere le loro preoccupazioni e la scorsa settimana tre di loro hanno annunciato pubblicamente che avrebbero lasciato il Trust and Safety Council affermando che la sicurezza e il benessere degli utenti di Twitter erano in declino. Su Musk però si abbatte anche l’accusa di censura.

Musk censura un video (per lui) imbarazzante?

Un video in cui il miliardario viene fischiato per la prima volta pubblicamente, in occasione di una sua apparizione sul palco di uno spettacolo dell’attore comico Dave Chappelle, è scomparso da Twitter. Un episodio che ha spinto migliaia di utenti ad accusare il miliardario di sostenere la “libertà d’espressione” solo a parole.

Durante lo spettacolo al Chase Center di San Francisco, domenica scorsa, a un certo punto Chapelle ha introdotto Musk chiedendo al pubblico di fare un applauso all’uomo più ricco del mondo, ma all’ingresso del magnate sono partiti fischi e urla di disapprovazione che hanno spiazzato i due sul palco. “Non te lo aspettavi?” ha chiesto Musk a Chappelle, che ha risposto satirico: “Sembra che qui tra il pubblico ci siano quelli che hai licenziato”.