Crediti su dieci anni, fondo per indigenti e quinta cessione. Ecco le novità del Superbonus

Il decreto Aiuti quater porta in dote l’ennesima revisione del Superbonus

Il testo con ferma fino al 31 dicembre 2022 la percentuale di detrazione del 110% per gli interventi sugli immobili condominiali, mentre nel 2023 il beneficio scenderà al 90%. Il 110% resta fino alla fine di quest’anno per coloro che entro il 25 novembre 2022 abbiano presentato una CILA. E solo a patto di aver approvato in assemblea la delibera relativa ai lavori entro il 24 novembre.

Per le abitazioni unifamiliari, slitta al 31 marzo 2023 la possibilità di fruire del 110% purché siano stati completati lavori per almeno il 30% entro il 30 settembre 2022. Anche in questo caso nel 2023 si applica la percentuale del 90%, ma solo sotto i 15 mila euro di reddito.

Inoltre il testo prevede uno spalma crediti, che consentirà di beneficiare dell’agevolazione fiscale per gli interventi edilizi su dieci anni al posto dei precedenti 5 anni.

Per far valere questa opzione, che è possibile solo per i crediti nati prima del 31 ottobre, sarà necessario inviare una comunicazione all’agenzia delle Entrate “da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica”, come si legge nella legge. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia dovrà poi indicare le modalità attuative con cui il provvedimento diventerà operativo.

Al via la quinta cessione dei crediti fiscali

La nuova norma porta da quattro a cinque i passaggi possibili per la cessione dei crediti fiscali. Nel dettaglio, prevede un nuovo trasferimento verso banche, società di gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurazioni. Le nuove regole riguarderanno anche il passato e cioè tutti “crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” come si legge nel testo.

Previsto anche il Fondo per i condomini indigenti

La legge crea un sostegno per i condomini che non hanno le risorse necessarie per anticipare la quota di lavori a loro carico. Il contributo sarà finanziato da un fondo da 20 milioni di euro nel 2023 e sarà erogato materialmente dall’agenzia delle Entrate. I criteri per accedere al beneficio saranno indicati dal Tesoro in un decreto entro il 18 gennaio.