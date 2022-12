Occhio ritornano le Province: ecco il progetto di Matteo Salvini per restituire agli enti soldi e poteri

Il segretario della Lega Matteo Salvini, ma anche i governatori Fontana e Zaia vogliono restituire poteri alle Province. E Fratelli d'Italia

Attenzione ritornano le Province

Il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini l’ha detto ieri: “Questa può essere la legislatura in cui si passa dalle parole ai fatti… La scelta diretta dei presidenti e dei consigli provinciali da parte dei cittadini sarà qualcosa che porterà più servizi e minori oneri». Ma l’esigenza di ritornare alle Province “vere” era stata avanzata con forza non più di due giorni fa anche dal governatore leghista della Lombardia Attilio Fontana: “Credo che in fase di esame istituzionale -si debba rivalutare il discorso sulle province che la riforma ha cancellato in modo inopportuno e che devono ritrovare quelle competenze che possono contribuire a migliorare le risposte ai nostri cittadini”. Secondo Fontana, “le Regioni stanno dando grande prova di compattezza. Devono mantenere il ruolo legislativo e programmatico» accanto a Comuni e Province «che sono state depotenziate con una legge piuttosto discutibile”.

A dare atto della svolta – se di svolta è La Stampa che per rafforzare la sua tesi riporta anche l’opinione del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che ha approfittato del tema di giornata, l’autonomia, per dare maggior valore alla richiesta: «Ci serve un’area cuscinetto tra Regioni e comuni. Autonomia significa dare maggiore potere legislativo alle Regioni per poi delegare agli enti locali la gestione, questo permetterebbe di andare a risolvere quello che è il vero problema degli enti locali e poi ridare ruolo e dignità alle Province».

La posizione di Fratelli d’Italia

Va bene la Lega, ma Fratelli d’Italia cosa ne pensa? Il senatore Gaetano Nastri ha presentato un disegni di legge in Senato insieme al collega Franco Silvestroni, “per far tornare a votare i cittadini, da anni espropriati del diritto di scegliere i propri amministratori e per non lasciare indietro nessuno”. Il fatto è che in realtà le province non sono state mai completamente abolite: la legge Delrio del 2014, le aveva trasformate in enti di secondo livello, senza elezioni dirette tagliandole da 107 a 97. Poi però il referendum costituzionale fortissimamente voluto dall’allora premier Matteo Renzi non è passato e le province non sono state abolite.