Officina Stellare, +11% in Borsa dopo commessa Usa da 9 milioni di dollari

Il progetto Mits

Photo-Sonics è un fornitore di apparecchiature di tracciamento ottico per l’esercito americano da oltre 70 anni. Sulla base di questo consolidato rapporto di fiducia, nei primi mesi del 2019, Psi ha firmato un contratto del valore di oltre 27 milioni di dollari per tutte le fasi di sviluppo del nuovo sistema di monitoraggio e tracciamento e imaging multispettrale denominato Mits. Il progetto è nato nella divisione TReX del National Security Technology Accelerator con sede ad Arlington, Virginia. La stessa Ntsxl fornirà supporto e assistenza per tutta la durata del progetto. Il titolo in Borsa guadagna l’11,2% a quota 11,9 euro.