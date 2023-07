"Ortofrutta, il Regolamento imballaggi non garantisce la sostenibilità"

Ortofrutta Italia contro il Regolamento imballaggi

Passare da “Plastic free” a “Plastic waste free”, ossia al riciclo completo del materiale plastico degli imballaggi. Questa la posizione della filiera dell’ortofrutta italiana ribadita in un convegno a Bruxelles alla presenza di europarlamentari italiani e rappresentanti della filiera del settore. Il tema è quello della Ppwr (Packaging and Packaging Waste Regulation – Regolamento Imballaggi), Con l’obiettivo di ribadire l’importanza di prevedere una normativa europea sul packaging per l’ortofrutta che sia equilibrata, consapevole e basata su elementi e studi scientifici. Dalla quale scaturiscano effetti realmente positivi per la sostenibilità.

Vantaggi per il sistema

“Il nostro paese è all’avanguardia per le tecniche e i processi di riciclo del materiale plastico – ha detto Massimiliano Del Core, presidente di Ortofrutta Italia -. E in assenza di materiali veramente alternativi, riteniamo che Plastic Free senza se e senza ma non sia una scelta realmente a garanzia della sostenibilità allo stato attuale. Plastic Waste Free potrebbe essere una risposta ed una soluzione virtuosa e percorribile. A vantaggio di tutto il sistema, del consumatore, delle comunità e dell’ambiente del nostro prezioso pianeta”.

Benefici per la sostenibilità

“Ringrazio personalmente gli europarlamentari italiani intervenuti numerosi per l’attenzione dimostrata – ha proseguito Del Core. Esortandoli dove possibile a fare un passo ulteriore per sostenere non solo le imprese che operano nel mondo ortofrutticolo, ma l’intera filiera che, con l’applicazione del regolamento sul packaging così come attualmente previsto, vedrebbe stravolti i processi di produzione e

drasticamente cambiate le abitudini di consumo, senza un comprovato beneficio al sistema in termini di sostenibilità.”