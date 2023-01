Pfizer, il Covid gonfia ancora i ricavi: oltre 100 miliardi di dollari, è record

Pfizer, il Covid spinge il fatturato oltre i 100 miliardi di dollari

Anche nel 2022 il Covid fa volare i ricavi di Pfizer. L’anno passato, in base ai conti pubblicati oggi, Pfizer ha stabilito un nuovo massimo storico di fatturato, scollinando la quota di 100 miliardi di dollari (100,3 miliardi). Il risultato riflette una crescita operativa del 30%. Che sia il Covid a far volare ancora i conti di Pfizer lo dice l’azienda stessa: escludendo i contributi di Paxlovid e Comirnaty (rispettivamente l’antivirale e il vaccino contro il Covid-19), i ricavi sono cresciuti del 2% a livello operativo.

L’utile per azione dell’intero anno è stato di 5,47 dollari, in aumento del 42% anno su anno, mentre l’utile per azione rettificato è di 6,58 dollari, in aumento del 62% anno su anno. Anche questi due risultati rappresentano i massimi storici per Pfizer.

Ma i ricavi da vaccini scenderanno del 64%

Tuttavia nel 2023 le previsioni sono al ribasso riguardo i ricavi provenienti dai vaccini. In base alle stime della società i ricavi da vaccini sono destinati a calare 64% a “circa 13,5 miliardi di dollari” per il 2023. Ma il colosso Usa del farmaco prova a rassicurare: nel 2024 questo tipo di fatturato è destinato a salire di nuovo.

Anche senza i ricavi miliardari dei vaccini, tuttavia, Pfizer punta a rimanere ancora sulla cresta dell’onda. “Mentre ci rivolgiamo al 2023, prevediamo di stabilire ancora una volta i record, con potenzialmente il maggior numero di lanci di nuovi prodotti e indicazioni che abbiamo mai avuto in un periodo di tempo così breve”, ha commentato il ceo Albert Bourla. “Riteniamo che la combinazione di questi lanci attesi a breve termine, ulteriori prodotti in pipeline che potrebbero potenzialmente arrivare sul mercato a medio termine e i contributi previsti dallo sviluppo del business, abbia il potenziale per preparare l’azienda a una crescita continua e robusta per tutto il resto di questo decennio e oltre”, ha aggiunto.

Quali saranno i conti di Pfizer nel 2023?

Innegabile però che i risultati totali dovranno per forza fare i conti, nel 2023, con un ridimensionamento. Per l’anno appena iniziato Pfizer si aspetta ricavi da 67 a 71 miliardi di dollari e un EPS rettificato da 3,25 a 3,45 dollari. Stima che i ricavi per l’intero anno, esclusi i prodotti Covid, cresceranno dal 7% al 9% a livello operativo rispetto all’intero anno 2022.

Il titolo ha aperto in ribasso dopo la pubblicazione dei conti e perde poco più dell’1%.