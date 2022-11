Pfizer stacca la spina al vaccino Covid: dal 2023 inizia la vendita solo in farmacia

La svolta sul Covid

Pfizer ha pronto un piano per staccare la spina agli Stati nella fornitura di prodotti Covid (vaccini e antivirali) già nel 2023. Lo ha spiegato il nuovo direttore finanziario della casa farmaceutica David M. Denton, che è anche vicepresidente operativo, in un intervento il 18 novembre alla conferenza della Wolfe Research LLC.

Vaccini in farmacia

Denton ha spiegato che già nei primi mesi il colosso farmaceutico passerà alla fase “che noi chiamiamo di crisi post Covid”, affidando alla rete commerciale classica delle farmacie la vendita di vaccini e antivirali. I prezzi saliranno, ma il pubblico servito ovviamente si ridurrà drasticamente. Secondo il direttore finanziario di Pfizer però “questo mercato potrebbe essere ancora con un valore di alcuni miliardi di dollari di fatturato”.

Secondo Denton “il 2023 sarà un anno di transizione” per la casa farmaceutica, difficile da prevedere perché si passerà “dal settore governativo a quello commerciale. Ma credo che riusciremo a stabilizzarci, anche perché abbiamo in calendario il lancio di numerosi farmaci innovativi e il settore no Covid potrebbe crescere da 25 a 30 miliardi di dollari”