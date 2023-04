Piquadro chiude il 2023 con fatturato da 175,6 milioni

Piquadro chiude esercizio al 31 marzo 2023 con fatturato da 175,6 milioni

Piquadro, società quotata su Euronext Milan e attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato un fatturato consolidato relativo al quarto trimestre (gennaio–marzo 2023) pari a 48,8 milioni di euro (+22% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente);

Il fatturato consolidato per l’esercizio fiscale 2022/2023 chiuso al 31 marzo 2023 è pari a 175,6 milioni di euro. Il dato segnala un aumento del 17,5% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 149,4 milioni di euro.



“Il fatturato dell’ultimo trimestre come quello dell’intero esercizio sono molto positivi e confermano le nostre previsioni – commenta l’AD Marco Palmieri – Tutti e tre i brand del nostro Gruppo hanno registrato crescite a doppia cifra. Lo stato del portafoglio ordini e l’andamento dei DOS delle ultime settimane ci consentono di essere positivi circa l’esercizio appena iniziato sia in termini di crescita che di redditività, pur con le incognite di un contesto macroeconomico molto volatile”.

(Teleborsa)