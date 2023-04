Governo, Primo piano Sab 15 aprile 2023

Pnrr, Meloni promette: "Saremo puntuali, aggiornamento entro agosto"

Per l'aggiornamento del Pnrr Meloni promette puntualità: "Non so dare una data precisa ma la prescrizione della Commissione Ue è agosto"

