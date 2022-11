Sconti-truffa, occhio ai prezzi del fotovoltaico: ecco come difendersi

Gli sconti del fotovoltaico

L’istallazione di impianti fotovoltaici che godono di una detrazione d’imposta del 50% potrebbe diventare un nuovo caso bonus facciate o superbonus. Molte infatti sono le società che operano nel settore fotovoltaico per l’istallazione degli impianti e, tutte, online propongono preventivi non a prezzo pieno ma con uno sconto del 50%, che però tanto sconto non è. Infatti secondo alcuni preventivi fatti seguendo facili istruzioni, per un impianto da 6 Kw con batterie di accumulo, la spesa preventivata è intorno ai 27 mila euro, che diventano 13 mila con lo sconto in fattura del 50%.

Quanto costa un impianto

Peccato che il prezzo per un impianto del genere che è composto da pannelli solari, una decina da mettere sul tetto con potenza da 400Kw, inverter che trasforma l’energia solare in elettrica e batterie, dovrebbe costare intorno ai 14-15 mila euro con l’istallazione e le pratiche necessarie. Tanto per intenderci un kit che comprende pannelli, inverter e batterie ovviamente da istallare con staffe da tetto e collegamenti vari, costa intorno ai 10 mila euro.

La vicenda degli sconti del fotovoltaico

Si intuisce dunque che sulla vicenda fotovoltaico si sta sviluppando un business che però, purtroppo, coinvolge anche importanti player del settore elettricità che offrono link direttamente dai loro siti, verso quelli di chi propone queste offerte, che sono declinate come se ci fosse uno sconto del 50% del prezzo per l’istallazione del fotovoltaico ma che sono invece proposte anche con lo sconto, quasi a prezzo pieno.

La questione non è di poco conto dato che l’ad di Enel Francesco Starace ha detto che le richieste di allacciamento di impianti fotovoltaici casalinghi è triplicata nel 2022. «Una vera e propria esplosione – ha detto – di cui vedremo gli effetti positivi nei prossimi 6-12 mesi in termini di sostituzione dei combustibili fossili». Il motivo è presto detto: quando in casa i consumi sono bassi il contatore bidirezionale che viene istallato in caso di presenza del fotovoltaico è in grado di cedere l’energia prodotta in più alla rete del distributore. Oltretutto a basso prezzo dato che viene pagata solo 0,058 euro al kw. Mentre il costo al kw nel mercato tutelato è oggi pari a 0,50 euro.

Poca conoscenza

Tra i gestori solo Enel X, che ha chiuso alle eventuali prenotazioni, offriva impianti a prezzi congrui. Infatti sul sito un fotovoltaico da 6Kw veniva offerto a 13.990 euro che, con lo sconto in fattura diventavano 6.995 euro. Con progettazione, istallazione e Iva inclusa.

Ora si trovano solo soluzioni al doppio del prezzo. E poi ci sono siti che si appoggiano a call center che promettono l’impossibile. Un sito di confronti infatti offre un sopralluogo che potrebbe portare, secondo loro, a una istallazione gratuita grazie allo sconto al 50% e alla cessione dell’energia prodotta. Il sito si chiama Confronta facile e la persona al call center ha spiegato che era lavora per Edison energia.

Si tratta ovviamente di una offerta impossibile che Edison, poi contattata, si è affrettata a smentire.

Ma quale è il prezzo giusto per un impianto fotovoltaico? Il range corretto va da 2 a 2500 euro a Kw mentre le batterie hanno un costo da 1000 euro a Kw. Installazione, progettazione e iva compresa.

Il problema, hanno spiegato da Edison, è che c’è ancora poca conoscenza dell’argomento e quindi è facile incappare in installatori che provano ad approfittare del momento favorevole. Da sottolineare anche che i prezzi dei pannelli solari sono scesi ma non ancora quelli di inverter e soprattutto delle batterie il cui prezzo ed efficienza probabilmente scenderà nei prossimi anni quando ci sarà un incremento della mobilità elettrica.