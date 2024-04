Vale 90 mld il programma Eurofighter, benefici anche per l'Italia

Il programma Eurofighter Typhoon per i quattro Paesi partner – Italia, Regno Unito, Germania e Spagna – varrà nei prossimi 10 anni almeno 58 miliardi di euro in termini di contributo al PIL mentre sul piano fiscale assicurerà un ritorno di 14 miliardi. È quanto sostiene un rapporto indipendente pubblicato da Strategy&, parte del network PwC, che ha calcolato che il progetto garantirà un sostegno per 62.700 posti di lavoro ogni anno. Questi sono i numeri tenendo conto di uno “scenario base”.

Prendendo in considerazione quelli di uno “scenario di crescita” – con opportunità di vendita di circa 200 Eurofighter Typhoon sul mercato interno ed estero – il rapporto stima che per il prossimo decennio il contributo del programma al PIL sarà pari a 90 miliardi di euro, con entrate fiscali generate per 22 miliardi di euro e più di 98.000 posti di lavoro ogni anno. “Il vantaggio delle future opportunità di esportazione significherebbe che circa il 30% degli investimenti del paese principale ritornerebbe sotto forma di entrate fiscali”, sintetizza il rapporto.

Lo studio ha quindi calcolato che, attraverso l’intera vita operativa di un singolo aereo Eurofighter Typhoon, il contributo alle quattro nazioni principali ammonta a 407 milioni di euro di PIL e 100 milioni di euro di tasse.

“Il ruolo vitale che il Typhoon svolge per mantenere sicuri i cieli europei è ampiamente noto a tutti, tuttavia le persone spesso sono meno consapevoli degli incredibili vantaggi economici che il programma comporta – ha dichiarato Giancarlo Mezzanatto, amministratore delegato dell’Eurofighter Typhoon –. Il programma Eurofighter Typhoon dà impulso diretto alle economie europee e sostiene decine di migliaia di posti di lavoro cruciali nel settore aerospaziale, a beneficio delle comunità in cui viviamo e lavoriamo. Vi sono inoltre significative ricadute nelle regioni in cui si trovano le linee di produzione dell’Eurofighter e dove il programma spesso sostiene le PMI, le start-up e gli istituti di istruzione”. (Teleborsa)