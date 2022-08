Il Reddito di cittadinanza per il Pd

Enrico Letta vuole cambiare il reddito di cittadinanza. Allargandolo però rispetto alla formulazione attuale. Nel programma del Pd allegato in versione sintetica (37 pagine) a liste e simbolo è scritto infatti che ne devono potere beneficiare anche tutti gli stranieri che vivono in Italia indipendentemente dalla durata della loro permanenza sul territorio nazionale. Oggi infatti chiamandosi in quel modo il reddito introdotto dal Movimento 5 stelle per essere percepito ha bisogno dei requisiti di cittadinanza generali: essere in Italia da almeno 10 anni. Il Pd ha in programma di abolire quella norma.

Gli importi alle famiglie numerose

E non solo. Rifacendosi alle conclusioni della commissione Saraceno il partito di Letta vorrebbe aumentare gli importi oggi previsti per famiglie numerose, ritenuti dal Pd in questo momento «penalizzanti». Poi la «rimodulazione» che ha in mente il primo partito della sinistra è volta a consentire il cumulo di reddito di cittadinanza con reddito da lavoro per chi è riuscito ad ottenerlo. «È necessario», scrive il Pd, «completare il sistema con un altro meccanismo: l’integrazione pubblica alla retribuzione (in-work benefit) in favore dei lavoratori e delle lavoratrici a basso reddito, come proposto dalla Commissione sul lavoro povero.

Questo tipo di integrazione introduce nel sistema opportuni incentivi di ricerca e permanenza di occupazione, permette l’emersione del lavoro nero e incentiva al lavoro. In questo quadro, appare utile favorire la cumulabilità tra sussidi e lavoro, senza disincentivare la partecipazione al mercato del lavoro». Il reddito che non si perde lavorando certo potrà convincere qualcuno a non starsene con le mani in mano, ma certo i costi di finanza pubblica che già erano tanto discussi in questo modo sono destinati ad esplodere.

