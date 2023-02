Pensioni, Italia mandata ai supplementari dalla Francia

La riforma delle pensioni tra Italia e Francia

Nonostante le proteste, la Francia accelera sulla riforma delle pensioni. Il disegno di legge voluto dal governo di Emmanuel Macron che dovrebbe tagliare molti privilegi in nome di un sistema previdenziale più sostenibile, ha concluso il suo esame in prima lettura all’Assemblea nazionale senza un voto complessivo ed è passato al Senato.

La modifica cruciale prevista dalla riforma d’Oltralpe, ed anche quella che sta facendo più discutere, è quella che prevede di portare l’età pensionabile da 62 a 64 anni. In questo modo il governo spera di ridurre il deficit di 20 miliardi di euro che sicuramente si aprirebbe nei conti entro il 2030 senza nessuna riforma.

Una situazione, quella delle pensioni, molto più simile a quella italiana di quello che si pensi. Secondo l’Ageing Working Group, il gruppo di lavoro della Commissione europea, il rapporto tra spesa per le pensioni e Pil nel 2040 e nel 2060 sarà pari a 15.2 per cento e 13.4 per cento per la Francia e 17.8 per cento e 14.1 per cento per l’Italia. Ecco perché diventa cruciale trovare una soluzione anche a Roma.

Governo Meloni e sindacati si sono incontrati già diverse volte per arrivare al superamento della legge Fornero. Ma pesa il problema della tenuta dei conti dell’Inps. Per questo motivo si parla anche di dividere l’erogazione del pagamento delle pensioni da tutti gli altri assegni di natura assistenziale.