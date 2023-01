Runiverse, il gioco delle cripto in 30 secondi: partner anche l'operatore virtuale di Gianluca Vacchi

Le rapide variazioni di prezzo delle criptovalute diventano un videogioco. Dal 13 gennaio è disponibile Runiverse, il gioco web 3.0 che trasforma il mercato delle criptovalute in un videogame, disponibile su Runiverse.org. Tra i partner di Runiverse c’è Eliseum, l’operatore virtuale fondato da Gianluca Vacchi che infatti figura con il suo avatar tra le skin, ossia i personaggi, da corsa che possono essere scelti dai giocatori.

Questi ultimi infatti possono scegliere il proprio token preferito da un portafoglio virtuale di criptovalute e sfidare amici o avversari casuali in una gara della durata di trenta secondi. Le variazioni del prezzo di mercato delle criptovalute, in tempo reale, determinano la velocità di ogni giocatore: se il token selezionato ha la percentuale più alta di crescita nei 30 secondi, si vince la gara.

Ovviamente i token costano (5 dollari l’uno) e vengono comperati in criptovaluta. Insomma si tratta di una specie di slot machine online dove non si gioca da soli ma contro un altro avversario. Alla fine si vince o si perde tutto. La partecipazione per ogni gara parte dunque da un minimo di 5 dollari per giocatore e viene pagato con il token scelto. In altre parole, se si sceglie di correre con Bitcoin, si pagano 5 dollari in Bitcoin per gareggiare contro un avversario.

La velocità delle skin (personaggi) posti sui token è determinata dalle variazioni di prezzo in tempo reale fornite da Quickswap e Binance ed è direttamente proporzionale al prezzo del token nei mercati delle criptovalute. Una skin token correrà più velocemente quando il prezzo del token corrispondente aumenta.

Le ambizioni di Runiverse

Runiverse si inserisce nell’industria globale del gioco d’azzardo, un mercato da 8 trilioni di dollari con l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare il settore. Infatti i giochi online sono solitamente copie dei giochi da casinò tradizionali: roulette, slot machine, dadi, poker e simili. Il progetto è comunque ambizioso dato che Runiverse vuole anche essere un social dedicato a crypto e metaverso.

Permette di giocare sia con gli amici o con altre persone iscritte alla piattaforma e rappresenta una occasione per fare anche nuove amicizie con cui condividere la passione per i mondi virtuali che non impediscono comunque di fare conoscenze “reali” in tutto il mondo.

Ci guadagnano anche chi noleggia gli Net

Però c’è dell’altro. Infatti gli Nft che rappresentano le piste per le gare e quelli dei “corridori” possono essere acquistati. Il meccanismo di gara permette infatti di remunerare non solo i giocatori ma anche, in forma passiva, chi noleggia la pista per la gara. Ogni competizione si svolge utilizzando a “noleggio” 1 Track e 2 Skin Nft. I proprietari di questi Nft hanno diritto ad una fee pari al 5% dell’intera partita, fee che viene pagata usando i token del giocatore che ha perso. Insomma un meccanismo complesso che promette trasparenza perché fondato sulla blockchain.

Ogni sfida si svolge in diversi paesaggi creati grazie alla tecnologia del metaverso usando alcune piattaforme tra cui Sandbox, Decentraland, Star Atlas e Runiverse. Il gioco permette inoltre agli utenti di scegliere il proprio avatar all’interno di un vasto catalogo. I personaggi di gioco saranno non solo le principali criptovalute presenti sul mercato ma avranno anche volti di persone reali. Oltre a Gianluca Vacchi tra quelli al momento disponibili anche Alex Del Piero.

Gli altri giochi basati su Nft

Ovviamente i giochi basati su Nft sono già molti, presenti principalmente su rete Ethereum e Binance. Alcuni offrono combattimenti tra personaggi collezionabili come in CryptoBlades e Axie Infinity, mentre altri usano delle carte collezionabili come in Sorare.

I giochi Nft play-to-earn offrono agli utenti la possibilità di guadagnare, giocando. Il modello è stato particolarmente apprezzato dagli utenti nei paesi a basso reddito. Tra i più noti c’è Axie Infinity che richiede un investimento iniziale di tre Axies,( costano circa 7 dollari l’uno e sono acquistabili sulla piattaforma eToro) oppure si può ricevere una borsa di studio gratuita da un altro giocatore.

Axie Infinity è diventato particolarmente popolare nelle Filippine, dove molti utenti hanno iniziato a vivere usando questo modello play-to-earn. Molti giocatori guadagnano tra i 200 e i 1000 mille al mese, e altri ancora di più, a seconda del prezzo di mercato e del tempo investito sul gioco.