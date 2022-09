Ryanair prende in giro il calcio italiano dopo Juve-Salernitana e si fa lo spot. Dopo il clamoroso errore del Var che alla fine della partita ha annullato per fuorigioco inesistente il gol della vittoria juventina, la compagnia aerea ha lanciato un promo per farsi pubblicità.

Per dimenticare gli scioperi

Lo slogan rilanciato sui social è stato: “I nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR”. Ironico ed efficace, perché in qualche modo ammette come giustificate le polemiche di questa estate sulla affidabilità della compagnia irlandese che ha cancellato decine di voli per scioperi improvvisi.

Quanto al Var- come spiega con efficacia perfino Damiano-er-Faina, l’iconico influencer tifoso della Lazio- a Torino ha effettivamente compiuto l’errore più clamoroso da quando esiste l’arbitrol elettronico fuori campo. Si è scordato un giocatore della Salernitana presente sul campo ma non inquadrato nelle immagini visionate, e quindi ha identificato in fuorigioco Leonardo Bonucci, che era invece tenuto in gioco per un metro.