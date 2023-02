Saipem, in arrivo finanziamenti per 860 milioni dalle banche

Due nuove linee di credito per Saipem

Saipem rafforza la propria struttura finanziaria e la liquidità grazie alla sottoscrizione di due nuove linee di credito da complessivi 860 milioni di euro con un pool di primari istituti di credito sia italiani che internazionali. La prima linea di credito, spiega in una nota la società, è un Term Loan senior unsecured di circa 390 milioni. Il finanziamento è garantito per il 70% da Sace – la società del Tesoro attiva nell’export credit, nell’assicurazione dei crediti e nelle garanzie finanziarie – nell’ambito dello strumento “Garanzia SupportItalia”. La durata del finanziamento è di circa 5 anni, con un periodo di pre-ammortamento di 2 anni.

La seconda linea di credito è invece una Revolving Credit Facility di circa 470 milioni di euro con una durata pari a 3 anni e una funzione di backup, per la quale non si prevedono utilizzi. In attesa dell’apertura di Piazza Affari va ricordato che Saipem è uno dei fenomeni borsistici del 2023. Dall’inizio dell’anno ha guadagnato circa il 35% risultando la blue chips migliore a Milano. Nello stesso periodo l’Ftse Mib è salito del 7% e lo Stoxx Oil e Gas, indice di riferimento del settore è sostanzialmente sulla parità. Ma va anche ricordato che rispetto all’anno scorso è ancora sotto del 50%.

La fiducia degli analisti

Jp Morgan considera Saipem il titolo preferito nel settore dei servizi all’industria petrolifera in Europa. Il suo analista James Thompson vede ancora spazi di crescita per la quotazione sostenuta dalla ripresa degli investimenti nella ricerca di nuovi giacimenti, così la banca d’affari ha fissato il target price a 1,95 euro. Ma non è la sola promozione. Websim ha una raccomandazione fondamentale interessante e un prezzo obiettivo a 1,80 euro in crescita da 1,4 euro. Anche Bank of America indica il traguardo a 1,8 euro. Citibank si spinge a 2 euro in attesa dei conti 2022. Saranno pubblicati il 28 febbraio ma già a novembre Saipem ha alzato i target.