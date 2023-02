Saipem giù le perdite e su del 50% i ricavi. Meglio nel 2023

Il 2022 di Saipem

Migliorano i conti di Saipem e ancor di più le prospettive. Saipem ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 9,98 miliardi di euro, in crescita del 53% rispetto all’anno precedente e con una perdita di 209 milioni di euro, a fronte di un passivo pari a 2,406 miliardi accusato nel 2021. L’Ebitda adjusted e’ stato di 595 milioni di euro, rispetto a un dato negativo di 1,274 miliardi di euro nel 2021.

“Confermando il positivo momento di mercato e il progressivo miglioramento della performance del gruppo – si legge in una nota – sono stati quindi rivisti i target economico-finanziari, anche con l’obiettivo di riflettere nelle proiezioni gli effetti della cessione del drilling onshore”. Nello specifico, per il 2023 Saipem prevede ricavi superiori a 11 miliardi di euro e un Ebitda adjusted circa 850 milioni di euro.

Soddisfatto Puliti

“Oltre alla ovvia soddisfazione per i dati economici e finanziari del 2022, credo sia fondamentale sottolineare come il raggiungimento di questi risultati sia stato possibile grazie all’impegno degli oltre 30.000 colleghi in 70 paesi del mondo. Il loro contributo dimostra il patrimonio di competenze, capacita’ ed orientamento al risultato che caratterizza la cultura Saipem. A loro va il mio primo e personale ringraziamento”. Cosi’ Alessandro Puliti, amministratore delegato e direttore generale di Saipem, commenta in una nota i dati del 2022. “Non posso, inoltre, non ringraziare i nostri azionisti, le istituzioni finanziarie e l’intero cda che hanno consentito un’efficace implementazione dei gia’ avviati cambiamenti strategici, organizzativi e il rafforzamento finanziario, che hanno reso possibile il rilancio della Saipem”, ha aggiunto.