A Saipem il contratto di perforazione in Costa D'Avorio

Contratto da 400 milioni di dollari

Saipem si è aggiudicata dalla Joint Venture Eni Côte d’Ivoire Ltd. e Petroci un contratto di perforazione al largo della Costa D’Avorio del valore di 400 milioni di dollari. Tale valore – spiega una nota – è da considerarsi al lordo dei costi di leasing del mezzo navale Deep Value Driller che sarà utilizzato per le operazioni. Il contratto prevede l’utilizzo della nave di perforazione di settima generazione Deep Value Driller, una delle più moderne al mondo, per la quale Saipem ha stipulato un contratto di noleggio con la società Deep Value Driller.

Competitività della flotta

Saipem rafforza così la competitività della propria flotta facendo leva sulla sua consolidata competenza nella selezione e gestione di mezzi navali tecnologicamente avanzati. L’acquisizione di questo contratto rappresenta un importante consolidamento della presenza di Saipem in Costa d’Avorio, un’area strategica dove la società sta attualmente realizzando il progetto per lo sviluppo del giacimento Baleine di petrolio e gas. Tale giacimento è stato scoperto recentemente grazie alle attività di perforazione dei mezzi Saipem 10000 e Saipem 12000.

Da ricordare che poche ore fa il gruppo controllato da Eni e Cdp ha reso noti i dati di bilancio. Saipem ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 9,98 miliardi di euro, in crescita del 53% rispetto all’anno precedente e con una perdita di 209 milioni di euro, a fronte di un passivo pari a 2,406 miliardi accusato nel 2021. L’Ebitda adjusted è stato di 595 milioni di euro, rispetto a un dato negativo di 1,274 miliardi di euro nel 2021.