Samsung lancia nuovi smartphone e punta sul segmento business

Rallenta l’economia e il mercato degli smartphone fa altrettanto

Soprattutto nel quarto trimestre dell’anno la discesa delle vendite ha superato, secondo i dati Idc, il 18%. Da segnalare però che sull’intero 2022 i primi due produttori mondiali, ossia Samsung (che ha il 21,6% del mercato) e Apple (18,8%) hanno perso molto meno rispetto alla nutrita schiera di inseguitori capitanata da Xiaomi, che ha una quota dell’11%. I primi due hanno perso solo il 4% contro un meno 19% registrato dal produttore cinese. Tra i motivi anche il fatto che la quota di mercato di Samsung e Apple nel segmento business, che si rivolge principalmente a smartphone di fascia alta, è elevata.

“Dopo la pandemia- ha spiegato Paolo Bagnoli head marketing & retail della divisione business di Samsung Italia- le aziende hanno capito che con uno molto performante smartphone si può lavorare bene, quasi come da un pc. Per questo abbiamo lanciato la serie Galaxy Fold Z, un dispositivo con doppio schermo pieghevole equipaggiato di penna (venduta a parte ndr) per prendere appunti o disegnare”.

In pratica si tratta di un ritorno al passato

Infatti lo smartphone pieghevole ricorda il Communicator Nokia che, nella prima versione è del 1996, conquistò il mercato business. In questo segmento anche Blackberry conquistò una considerevole quota di mercato. Ma dato che la tastiera ha ceduto il passo agli schermi touch con l’avvento dell’iPhone, entrambi i produttori non hanno saputo rinnovarsi cosa che ha portato a una sparizione dei brand dal mercato. Samsung è stato invece l’unico produttore che ha saputo combattere ad armi pari sul fronte dell’innovazione con Apple, accelerando proprio sul fronte dei prodotti business.

“I nostri modelli dispongono anche di una Enterprise edition con software modificabile – ha aggiunto Bagnoli- e che offre quattro anni di aggiornamenti garantiti delle patch di sicurezza. Si tratta di un servizio completo che viene proposto dalla nostra rete di rivenditori di soluzioni business in abbinata con un ecosistema composto da tablet e notebook. Del resto, il Galaxy Fold, è stato venduto, nell’80% dei casi proprio a una clientela business”.

Performante ma anche molto costoso

Il prezzo dello Z Fold 4 con 512 giga di memoria (lo schermo aperto misura 7,6 pollici), al lancio era di circa 2mila euro. L’alternativa, sul fronte business, è il Galaxy S22 ultra, uno smartphone più tradizionale con schermo da 6,8 pollici (6,7 pollici sono quelli del concorrente diretto l’iPhone 14 Pro di Apple che costa 1.825 euro) che dispone di penna incorporata, utile anche per firmare documenti.

Recentemente il prezzo di questo smartphone è sceso a 1139 euro dai 1379 iniziali. Il motivo è la presentazione del nuovo modello, l’S23 sempre con pennino e schermo da 6,8 pollici nella versione ultra. L’azienda ha pronti anche tre nuovi notebook con schermi Oled da 13 a 16 pollici sempre orientati al segmento business.

Samsung ha presentato i conti del 2022 dove ha registrato un fatturato record di 245,4 miliardi di dollari, mentre l’utile è calato a 35 miliardi di dollari. A pesare soprattutto la divisione semiconduttori e quella degli smartphone. Quanto al 2023 le previsioni non sono favorevoli. Il settore è visto in ripresa solo nel 2024.