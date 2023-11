Sinloc e Finint gestiscono altri 270 milioni di fondi Pnrr per il turismo

Sinloc e il Gruppo Finint si sono aggiudicati una gara della Banca Europea per gli

Investimenti, che ha assegnato loro la gestione di due fondi destinati allo sviluppo delle imprese turistiche

ed alla rigenerazione urbana: il Fondo Tematico Turismo Sostenibile (165,5 milioni) e Fondo Tematico Piani

Urbani Integrati (103 milioni).

Dodici Fondazioni bancarie

Si tratta quindi di risorse complessive per circa 270 milioni a disposizione dei territori che la società di

consulenza ed investimento, controllata da dodici tra le maggiori Fondazioni bancarie, ed il gruppo bancario

che fa capo ad Enrico Marchi si sono impegnati a far conoscere e quindi a distribuire.

Sono stati quindi protagonisti, tra maggio e ottobre, di un tour su e giù per la Penisola per raccontare le

opportunità di sviluppo turistico ed urbano derivanti dai nuovi strumenti del Pnrr, con l’obiettivo di

spiegare questa novità ai soggetti che potrebbero essere interessati dai finanziamenti, come le imprese

operanti nel settore del turismo e dello sviluppo immobiliare.

Incontri con 1.500 persone

Almeno 1500 persone incontrate direttamente in tante città italiane per raccontare le particolarità dei due

Fondi legati al Pnrr che la Banca Europea per gli Investimenti convoglierà alle imprese appunto attraverso

gli intermediari finanziari Finint e Sinloc. Il Fondo per il Turismo può sostenere esigenze di capitale circolante e costi di investimento delle

imprese. Le risorse saranno concesse dagli intermediari finanziari sotto forma di prestiti, prodotti equity

e/o quasi-equity, sulla base di una due diligence e di una valutazione dei progetti.

Il Fondo per i Piani Urbani integrati – lanciato dal Ministero dell’Interno e dalla Banca europea per gli

investimenti (Bei) – invece mira a rafforzare i Piani delle 14 Città Metropolitane, sostenendo progetti volti a

valorizzare la rigenerazione urbana sostenibile e la rivitalizzazione economica.

Il Fondo tematico per i Piani Integrati Urbani contribuirà ad attrarre investimenti privati e a combinarli con

le risorse del Pnrr, con l’obiettivo di finanziare progetti volti a promuovere la rigenerazione urbana

sostenibile, l’inclusione sociale, l’efficienza energetica e l’innovazione digitale. In questo caso entra quindi

in gioco in fondamentale ruolo che può giocare il Partenariato pubblico privato.