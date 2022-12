Società sportive dilettantistiche, la riforma non semplifica il caos dei contratti dei lavoratori

Palla al centro per la riforma dello sport

Obiettivo mancato nella revisione della normativa. E’ questo il giudizio del Consiglio nazionale dei commercialisti che denuncia la presenza di un vero e proprio caos nei contratti utilizzati dalle società sportive dilettantistiche. “Gli obiettivi di coordinamento normativo e di semplificazione che il legislatore si era posto con la legge delega 86/19, la cosiddetta Riforma dello Sport, da una attenta lettura dei decreti attuativi, non sembra siano stati raggiunti” hanno evidenziato i commercialisti in una nota.

E’ necessaria una revisione delle regole

In dettaglio, le “disposizioni in materia di lavoro sportivo previste dagli artt. 25 e ss. del D.Lgs. 36/21 richiedono una attenta revisione per renderle coerenti con il settore sportivo dilettantistico cui sono destinate e consentire, inoltre, un passaggio alle nuove norme che non crei problematiche impattanti sui contratti in essere” ha spiegato Michele de Tavonatti, vicepresidente nazionale dell’Ordine dei commercialisti con delega alle politiche giovanili.

I punti nevralgici del sistema

Troppi i contratti utilizzati dalle società: si va da quello di lavoro subordinato a quello autonomo fino a formule particolari come quelle previste all’articolo 409 del codice di procedura civile. Il risultato è un gran caos che si aggiunge alla necessità da parte delle aziende di dover rispettare parametri che difficilmente riescono a dimostrare. “La previsione di una pluralità di rapporti applicabili ai lavoratori sportivi unitamente a parametri difficilmente dimostrabili da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche per l’applicazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa non contribuisce ad una reale semplificazione – ha precisato de Tavonatti -, si mantiene così un clima di incertezza che lascerebbe esposti gli enti sportivi in casi di contestazioni relative alla natura del rapporto di lavoro. Accanto a queste difficoltà applicative, si evidenzia il richiamo a decreti ministeriali non ancora emanati che renderebbe di fatto inapplicabile la norma”.

I commercialisti chiedono lo slittamento del decreto legislativo

Per gli esperti sarebbe opportuno “un rinvio dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo al fine di fornire una norma chiara e applicabile ad ogni settore del movimento sportivo dilettantistico”. L’obiettivo è arrivare ad una revisione dei cinque decreti attuativi per arrivare alla definizione di un Testo Unico dello Sport per unificare le diverse norme dello sport dilettantistico civilistiche, fiscali e previdenziali, coordinandole anche, laddove appropriato, con quelle previste dal Codice del Terzo Settore, come ha sottolineato David Moro, consigliere nazionale delegato dell’ordine.