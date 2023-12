La Spagna allunga al 2024 le misure contro il carovita

L’allargamento dei sussidi per i minori e i giovani sui mezzi pubblici a tutti gli utenti abituali e l’estensione della riduzione dell’Iva per beni di prima necessità come frutta e verdura, pasta e oli alimentari. I biglietti delle linee interurbane sovvenzionati al 50%, con il 30% a carico dello Stato e il restante 20% con le Regioni. Il taglio dell’IVA sulle bollette energetiche, che ha ridotto l’aliquota al 5% nel 2023, tornerà lentamente al 21%. Il divieto di sfratto delle famiglie vulnerabili prorogato per un altro anno, così come il divieto per le società di servizi pubblici di interrompere i servizi di base come l’acqua. Sono alcune delle misure previste, progettate per aiutare le persone a far fronte agli elevati costi della vita fino al 2024, annunciate il 27 dicembre in una conferenza stanca dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez Perez-Castejon.



Sanchez ha dichiarato che la maggior parte di queste misure sono state formulate per far fronte all’impatto dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi dell’energia causati dal conflitto Russia-Ucraina, e per fare fronte alla crisi legata al costo della vita a seguito della pandemia da Covid 19. Sanchez ha anche affermato che, a causa del calo dei prezzi dell’energia, il governo spagnolo annullerà gradualmente le agevolazioni fiscali relative all’elettricità e al gas naturale entro i prossimi sei mesi.

“Questa nuova fase servirà a consolidare i progressi compiuti negli ultimi cinque anni“, ha detto il primo ministro, che ha vinto un altro mandato come premier a novembre, in una conferenza stampa dopo che il governo ha approvato il nuovo pacchetto.

Sanchez ha affermato che “il prodotto interno lordo del paese dovrebbe crescere di quasi il 2,5% quest’anno. La precedente previsione di crescita del PIL della Banca di Spagna era del 2,4% e le pensioni aumenteranno del 3,8% nel 2024 per adeguarsi all’inflazione media dell’ultimo anno”. Secondo una dichiarazione del Ministero della Previdenza Sociale, questo aumento comporterà un costo stimato di 7,3 miliardi di euro (8,08 miliardi di dollari).

La tassa sulle imprese energetiche, che ha fruttato circa 3 miliardi di euro nel 2023, è stata modificata per consentire alle aziende di compensare parzialmente la tassa dell’1,2% se investono in progetti di energia rinnovabile. Un prelievo simile per le banche rimarrà invariato per il 2024 a seguito di un accordo tra i socialisti di Sanchez e i suoi partner minori della coalizione, il partito di estrema sinistra Sumar. L’inflazione in Spagna è rallentata all’1,9% a giugno, un ritmo che non si vedeva da aprile 2021, dopo aver raggiunto una media dell’8,4% nel 2022. (Teleborsa)