Tavolo automotive, Stellantis chiede soldi anche per Atessa

Non è una vera emergenza come per Mirafiori, ma anche allo stabilimento Stellantis di Atessa le preoccupazioni non mancano. E soprattutto non sono bastate le rassicurazioni dell’azienda sulla “centralità di Atessa”, peraltro ribadite anche per Melfi e Mirafiori negli incontri dei giorni scorsi.

L’azienda, è la tesi emersa alla fine dell’incontro, non può continuare a chiedere solo soldi allo Stato ma deve varare un solido piano di investimenti che permetta di mantenere un livello elevato di competitività in un momento di grande competizione nel mercato dell’automotive. Perchè certamente, viene detto dai rappresentanti dei lavoratori, “lo Stato deve migliorare le infrastrutture” ma “è il gruppo automobilistico che ha la responsabilità di produrre auto e furgoni che vadano incontro a ciò che chiede il mercato””. Dal canto suo il ministro ha sottolineato come “Atessa è un sito d’eccellenza per la manifattura italiana, ad alta vocazione all’export. Un modello di successo anche per l’alto valore della rete di imprese dell’indotto che va salvaguardato”.

Piano pubblico-privato per restare competitivi

“Per preservare la eccellenza della fabbrica Stellantis di Atessa, nonché del vasto distretto industriale che da essa dipende, occorrono investimenti da parte aziendale sulle nuove motorizzazioni e da parte delle istituzioni sul miglioramento delle infrastrutture – ha dichiarato al termine dell’incontro Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore automotive. – Più in generale é necessaria una forte sinergia fra privato e pubblico per supportare la vocazione all’esportazione dei veicoli commerciali e difendere le imprese dell’indotto più vulnerabili”.

Più critico Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità. “Nonostante l’oggettiva situazione di saturazione produttiva del sito di Atessa, sicuramente migliore degli altri siti del gruppo Stellantis – spiega Lodi attraverso un comunicato, – riteniamo non sufficienti le rassicurazioni aziendali per quanto concerne il futuro”. “Il sito produttivo di veicoli commerciali leggeri risulta essere la realtà più solida e leader nel settore con una quota di mercato del 30% – prosegue la Cgil, – ma l’azienda ha comunque rinnovato la richiesta al governo di sostegni economici, adducendo criticità peculiari del territorio in termini infrastrutturali di strade, autostrade e porti”.

Timori per l’indotto

“Anche qui come negli altri stabilimenti, le aziende dell’indotto soffrono le scelte strategiche di Stellantis – ricorda il sindacato, – basta pensare alle difficoltà della Marelli di Sulmona e la situazione molto critica della Denso. L’ingente ricorso di soldi pubblici a sostegno delle cosiddette condizioni abilitanti di competitività richiesti da Stellantis anche ad Atessa, deve riguardare anche tutto l’indotto, e non può sostituire gli investimenti propri dell’azienda e determinare le scelte di allocazione di nuove piattaforme e modelli'”.

Lo stabilimento polacco

Ad Atessa, rilevano i sindacalisti, la produzione risente anche all’avvio del sito polacco che ha inciso per il 24% della quota totale. Solamente quattro anni fa la produzione si attestava solo ad Atessa a 295.000 veicoli rispetto i 229.860 del 2023, per cui è evidente come sia in atto un calo. Inoltre, “il trend occupazionale registra negli ultimi anni uscite di almeno 1.500 lavoratori, e anche in quest’ultima procedura le dichiarazioni di esubero, pur se per poche unità, hanno interessato anche Atessa”. Anche in uno stabilimento in cui si sta lavorando a pieno regime senza il ricorso ad ammortizzatori sociali, è la conclusione, si intravede la strategia di Stellantis che é quella di continuare a guardare fuori dall’Italia: lo stabilimento polacco infatti rischia di non essere semplicemente complementare a quello di Atessa.

Arrivano tagli anche in Maserati

Intanto anche per Maserati Modena si é tenuto l’incontro relativo alle uscite incentivate di personale in applicazione dell’accordo quadro nazionale del gruppo. L’azienda ha quantificato in 150 esuberi su Maserati, più 23 lavoratori a cartellino Stellantis, per un totale di 173 esuberi. “Di questi, oltre 130 sono ingegneri e progettisti – denuncia la Cgil che non ha firmato il contratto, – che dovrebbero garantire le capacità future dell’azienda”. La richiesta è di piani industriali che garantiscano sviluppo e occupazione” mentre i tagli su Modena “potrebbero determinare la fine del progetto di ricerca e sviluppo che solo qualche anno fa aveva trovato collocazione nell’Innovation Lab del plant di via Emilia Ovest. “Per il 2025 é previsto il nuovo modello elettrico, ma – si chiedono i rappresentanti dei lavoratori, – un solo modello di auto potrà saturare la produzione? Anche qualora l’elettrico diventasse realmente sostitutivo rispetto al motore endotermico, i dubbi sono tanti”.