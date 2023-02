Tesla, che guaio: dal 2021 ha richiamato già 2 milioni di auto

I richiami alle auto di Tesla

Se il futuro dell’auto sarà elettrico, allora prepariamoci a dover fare spesso una sosta in officina. Dal 2021 a oggi, infatti, Tesla, che è stata senza fuor di dubbio l’antesignana dei mezzi green su cui ora spinge l’Europa, è stata costretta a richiamare almeno 2 milioni di veicoli nel mondo per varie anomalie. Per darvi una dimensione del problema, lo scorso anno l’azienda di Elon Musk ha venduto circa 1,3 milioni di auto.

I motivi per cui sono state richiamate, negli ultimi mesi, sono diversi: si va dal sistema di guida semi-autonoma, problemi alle cinture di sicurezza, all’aggiornamento del firmware fino ad un guasto al sistema di chiamata d’emergenza automatica. A cui si aggiungono problemi minori. Basta andare sul sito della Tesla per leggere come i veicoli abbiano avuto bisogno di un retrofit al cablaggio del cofano del bagagliaio o di una sistemata al bullone del motorino del servosterzo.

L’ultimo allarme dagli Usa

L’ultimo allarme è arrivato ora dall’America. La Nhtsa, ovvero il principale ente regolatore dell’industria automobilistica, ha imposto a Tesla il richiamo di 362.800 veicoli. Quelli equipaggiati con la funzione di assistenza avanzata alla guida, che ha il nome di Full Self-Driving Beta. Secondo l’ente Usa, “in rare circostanze potrebbero violare le leggi locali sul traffico, aumentando potenzialmente il rischio di collisione se un conducente non interviene”.

Tesla ha fatto sapere che nelle prossime settimane distribuirà un aggiornamento software per migliorare il modo in cui la tecnologia si comporta in determinate manovre di guida. Una lunga serie di passi falsi quelli commessi in questi anni dalla creatura di Musk. Sono 122, per l’esattezza, i richiami certificati sul mercato a stelle e strisce per i vari modelli. Lo scorso anno, a seguito di un’inchiesta americana su alcuni incidenti, il colosso dell’auto green rischiò persino di dover richiamare 830.000 auto, in pratica tutte quelle che aveva venduto nella nazione dal 2014 ad allora.

Controlli anche in Cina

Sempre lo scorso anno ha dovuto richiamare, questa volt per davvero, più di 80.000 auto prodotte e importate in Cina a partire dal 2013 per problemi di software e cinture di sicurezza. E alla fine del 2022 un richiamo virtuale, sotto forma di un aggiornamento, ha interessato circa 1,1 milioni di veicoli a causa di un malfunzionamento del sistema di inversione automatica dei finestrini.

E ancora la Nhtsa, a inizio 2021, ha chiesto di richiamare 158.000 Model S e Model X a causa di un malfunzionamento della centralina di gestione del sistema multimediale. Lo scorso anno si era aperto, invece, con il richiamo di circa 500mila Model 3 e Model S per la funzionalità del cofano motore e retrocamera di parcheggio.