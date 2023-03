Tesmec chiude il 2022 in netta crescita: ordini oltre 400 milioni

Tesmec, i risultati del 2022

(Teleborsa) – Tesmec, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati pari a 245,2 milioni di euro. Si tratta di una cifra in crescita rispetto ai 194,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021. La variazione è principalmente riconducibile alla performance del settore Ferroviario, al recupero del settore Trencher sul mercato americano e ad un miglior mix del settore Energy.

L’Ebitda risulta pari a 35,2 milioni di euro (28,1 milioni nel 2021) e l’utile netto a 7,9 milioni di euro (1,2 milioni l’anno prima).

Il portafoglio ordini è pari a 406,2 milioni di euro, in aumento sia rispetto ai 309,9 milioni di euro al 30 settembre 2022, sia rispetto ai 284,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021. L’indebitamento finanziario netto si attesta a 128,4 milioni di euro, rispetto ai 125,8 milioni di euro al 30 settembre 2022 e rispetto ai 121,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021, per l’assorbimento di cassa generato dalla variazione del capitale circolante e dal cambio di perimetro di consolidamento per l’ingresso di Saudi Tesmec e Tesmec Peninsula.

Ricavi del 2023 a 280-290 milioni

“L’esercizio 2022 ha evidenziato le capacità di Tesmec, che pur in un contesto caratterizzato da volatilità ed incertezza, ha rafforzato la propria crescita in termini di ricavi ed acquisizioni ordini, superando i 406 milioni di euro di backlog e confermando così il percorso intrapreso negli ultimi anni di diversificazione settoriale e geografica – ha commentato l’ad Ambrogio Caccia Dominioni – La redditività si è mantenuta percentualmente in linea rispetto a quella dell’esercizio 2021 grazie alla ottima performance dei settori Rail ed Energy Automation”.

“Tesmec continua nel suo piano di consolidamento e rafforzamento proiettando per l’esercizio 2023 ricavi nella fascia alta del range comunicato nel Piano 2021-2023 tra 280-290 milioni di euro, con un Ebitda in miglioramento rispetto alla chiusura del 2022 e una riduzione dell’Indebitamento Finanziario Netto rispetto alla chiusura dell’esercizio 2022″, ha aggiunto.