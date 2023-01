Tod’s, si scioglie l’accordo parasociale tra i Della Valle e Lvmh

Si scioglie l’accordo parasociale tra i proponenti della fallita Offerta pubblica d’acquisto volontaria totalitaria sulle azioni della Tod’s. Lo annunciano in una nota DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C, DeVa Finance e Delphine (Lvmh). L’accordo era stato sottoscritto nello scorso mese di agosto e aveva a oggetto il 60,2% del capitale complessivo della Tod’s detenuto dalle parti (69,9% dei diritti di voto). Lo scioglimento consensuale dell’accordo, si legge nella nota, segue il mancato avveramento della ‘Condizione sulla soglia’ (come definita nel documento di offerta sull’Opa pubblicato a settembre scorso), con conseguente inefficacia dell’Opa, come da comunicati del 26 ottobre 2022; nonchè la rinuncia, da parte di DeVa, a perseguire il delisting mediante la fusione per incorporazione di Tod’s nella medesima, come da comunicato dello scorso mese di dicembre.

La famiglia Della Valle aveva lanciato un’Opa sul titolo Tod’s quotato a Piazza Affari a 40 euro per azione, valore ritenuto troppo basso da molti azionisti. Al termine dell’offerta, infatti, era stato apportato solo l’86,95% del capitale, livello sotto il 90% che si era stabilito come livello minimo per il delisting. Che a quel punto è stato ritirato.