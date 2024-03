Trend Micro: Italia prima in Europa per attacchi malware

L’Italia si conferma il primo Paese in Europa e il quarto al mondo più colpito dagli attacchi malware nel 2023. La brutta notizia emerge dal report “ Calibrating Expansion: Annual Cybersecurity Threat Report ”, sviluppato dalla società di cyber sicurezza Trend Micro sulle minacce informatiche che hanno colpito nel corso dell’anno passato.

Il paese più colpito è il Giappone seguito da Usa e India

Il report rivela che, nella classifica dei Paesi più colpiti dai malware, l’Italia occupa le stesse posizioni per il terzo anno di fila ed è preceduta, nel mondo, solo da Giappone, Stati Uniti e India. Nel nostro paese il numero totale di malware intercettati nel 2023 è stato pari a oltre 277 milioni, nel 2022 erano stati 246 milioni. Sul podio globale di questa non certo lusinghiera classifica c’è il Giappone che supera il miliardo, Stati Uniti con quasi 994 milioni e l’India con 288 milioni.

“Purtroppo le minacce sono in continuo aumento- spiega Alessio Agnello responsabile Trend Micro in Italia- e il costo medio per una azienda sotto attacco è di 2 milioni di euro. Le minacce sono di vario tipo e l’intelligenza artificiale consente di moltiplicare i tentativi di phishing inviando milioni di mail”.

Gli attacchi di phishing prendono di mira profili ben selezionati

A livello globale, nel 2023 Trend Micro ha bloccato complessivamente 161 miliardi di minacce, registrando un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. La ricerca ha rilevato un cambiamento nelle tattiche dei cybercriminali, che scelgono i propri obiettivi con maggiore attenzione. Gli attacchi prendono di mira profili selezionati e si affidano meno a campagne generiche di phishing.

Le cryptovalute usate per pagare i riscatti dei dati rubati

“Gli investimenti in cibersicurezza sono sempre maggiori da parte delle aziende- continua Agnello- che investono anche in corsi formativi per i dipendenti. Infatti spesso ci viene chiesto di inviare finte mail di phishing per capire quale è il livello di conoscenza del fenomeno da parte dei dipendenti. Infatti è molto importante identificare velocemente gli attacchi individuando le anomalie”.