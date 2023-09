Bei, Vestager sfida Franco, a Reynders la Concorrenza Ue

Vestager sfida Franco per la Bei

La vicepresidente esecutiva della Commissione europea Margrethe Vestager ha informato la presidente Ursula von der Leyen della sua nomina a candidata ufficiale da parte del governo danese per la carica di presidente del comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti (Bei) e ha chiesto un congedo non retribuito per la durata della campagna. Il congedo le è stato concesso.

La Vestager sfiderà l’ex ministro dell’Economia italiano, Daniele Franco. Tra i candidati anche la ministra spagnola dell’Economia, Nadia Calvino.

Le deleghe della danese a Reynders e Journova

Durante questo periodo, la presidente ha deciso di assegnare la responsabilità di indirizzo e coordinamento di “A Europe Fit for the digital age” alla vicepresidente ceca Vera Jourova, e il portafoglio responsabilità per la concorrenza al commissario belga Didier Reynders, che riferirà direttamente alla presidente per tale responsabilità.



La von der Leyen ha inoltre deciso di assegnare temporaneamente la responsabilità del portafoglio per l’innovazione e la ricerca al vicepresidente greco Margaritis Schinas fino alla nomina di un nuovo membro della Commissione in sostituzione dell’ex commissaria bulgara Mariya Gabriel.