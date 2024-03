Unicredit e Nexi verso il rinnovo dell'intesa sui pagamenti

UniCredit e Nexi avrebbero trovato l’accordo per la revisione della partnership sul fronte dei pagamenti. Lo scrivono stamattina due quotidiani.

Secondo Il Sole 24 Ore, la revisione dovrebbe comportare termini più favorevoli per l’istituto di piazza Gae Aulenti rispetto all’accordo attuale, nel mantenimento dell’attuale struttura. I prossimi mesi saranno dedicati alla revisione effettiva del contratto per arrivare così alla firma.

L’accordo del 2020

Secondo Mf, l’obiettivo del negoziato è ampliare e rafforzare l’intesa da 500 milioni che nel 2020 la banca di Piazza Gae Aulenti aveva sottoscritto con Sia, poi confluita in Nexi con la fusione del 2021. La discussione si sarebbe concentrata sugli investimenti in innovazione e sugli aspetti finanziari dell’intesa, su cui in prima battuta le posizioni delle due controparti apparivano distanti. Alla fine però le distanze si sono progressivamente ridotte.