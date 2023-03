Unicredit, Orcel verso l'aumento di stipendio: 9,75 milioni (+30%)

Unicredit, Orcel verso l’aumento del 30%

Il cda di Unicredit sarebbe intenzionato a proporre l’aumento della remunerazione complessiva del ceo Andrea Orcel del 30%, portando la retribuzione a 9,75 milioni di euro. L’indiscrezione di Reuters andrebbe quindi a confermare le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane di un’apertura dei vertici della banca a premiare i risultati di Orcel e di Unicredit. La decisione sarebbe stata presa oggi dal cda in vista dell’assemblea del 31 marzo.

Fino a oggi Orcel riceveva fino a 7,5 milioni di euro l’anno. Nei giorni scorsi si erano diffuse voci di un aumento fino al 40% per la retribuzione complessiva del ceo di Unicredit, con Orcel che avrebbe sfondato il tetto dei 10 milioni di euro di retribuzione.

Il giallo delle dimissioni di Gadhia

Nei giorni scorsi, legati al possibile aumento di stipendio di Orcel, si era creato anche un giallo intorno alle dimissioni della consigliera Jayne-Anna Gadhia. Secondo il Financial Times la consigliera di amministrazione e presidente del comitato remunerazione di Unicredit aveva rassegnato le sue dimissioni dalla banca lo scorso 10 febbraio dopo essere stata accusata di aver rivelato informazioni confidenziali alla stampa, un’accusa che ha portato anche a un audit interno.

Unicredit aveva risposto allo stesso Financial Times: “Il Consiglio era preoccupato per una serie di fughe di notizie che danneggiavano la Banca e compromettevano l’impegno dei suoi dipendenti e come best practice, ha condotto un’approfondita verifica interna. L’audit non ha portato nessun risultato”. Le dimissioni, continuava la risposta di Unicredit, erano legate all’assunzione dell’incarico di presidente di Moneyfarm.